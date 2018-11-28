550 ton mandalina geri gönderildi

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı (Rosselhoznadzor), Türk firmalarının Rusya'nın güney kentlerine gönderdiği 550 ton mandalinanın ülkeye girişinin engellendiğini duyurdu.

550 ton mandalina geri gönderildi
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ROSSELHOZNADZOR'UN Krasnodar ve Adigey temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre Rusya'nın güneyindeki Novorossiysk, Gelencik ve Tuapse limanlarından ülkeye sokulmak istenen 550 ton Türkiye çıkışlı mandalina geri çevrildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rus uzmanların Türkiye'den giden mandalinaların 24 partisinde Akdeniz meyve sineği tespit edilmesi nedeniyle mandalinaları ülkeye sokmama kararı aldığı ifade edildi.

Akdeniz meyve sineğinin meyve kültürlerine zarar verildiği belirtilen açıklamada, "Akdeniz meyve sineği, yayılması halinde, meyve, sebze ve üzüm hasadını tamamen yok edebilir. Bu koşullar oluştuğunda, bu zararlı, Rusya'nın güneyindeki iklime de tamamen alışabilir" dendi.

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