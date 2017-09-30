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540 milyon lirayı ihracatla telafi ederiz

İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi, “Yaz saati uygulamasıyla 540 milyon TL tasarruftan söz ediliyor. Eskiye dönelim daha fazlasını biz ihracat ile ülkemize kazandırırız” dedi

540 milyon lirayı ihracatla telafi ederiz

İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi, “Yaz saati uygulamasıyla 540 milyon TL tasarruftan söz ediliyor. Eskiye dönelim daha fazlasını biz ihracat ile ülkemize kazandırırız” dedi

30 Eylül 2017 Cumartesi 09:43
540 milyon lirayı ihracatla telafi ederiz
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DANIŞTAY'IN yaz saatini kalıcı hale getiren Bakanlar Kurulu karanının yürütmesini durdurmasının ardından tartışma yeniden alevlendi. İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi, uygulamaya en başından itibaren karşı çıktıklarını hatırlatarak, yanlıştan dönülmesi için Danıştay kararının bir fırsat olarak değerlendirilmesini önerdi. 
Hazır giyim sektörünün yıllık 17 milyar dolarlık ihracatının yüzde 73’ünün AB ülkelerine yapıldığını hatırlatan Hikmet Tanrıverdi, bu nedenle yaz saati uygulamasından en olumsuz etkilenen sektörlerin başında geldiklerini söyledi. Hikmet Tanrıverdi, sözlerini şöyle sürdürdü: 
 
110 milyar TL’lik elektrik 
“Kalıcı yaz saati uygulaması ile 540 milyon TL, bir başka deyişle 150 milyon dolar civarında tasarruftan söz ediliyor. Biz hem maddi hem de psikolojik olarak kaybettiklerimizin daha fazla olduğunu düşünüyoruz. AB ile saat farkımız yeniden açılmazsa biz bu rakamın daha fazlasını ihracat ile ülkemize kazandırabiliriz. Türkiye, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nın verilerine göre 2016’da toplam 278.4 milyar kWh elektrik tüketti. Bu ortalamada 110 milyar TL’lik bir bedele karşılık geliyor. Tasarruf olarak ifade edilen rakam bu tutarın sadece yüzde 0.5’i. Bu kadar küçük bir tutar için ülkemizin yeniden bir tartışma girdabına sokulmasını doğru görmüyoruz.” 
 
Motivasyon kaybı yaşıyoruz 
Uygulama nedeniyle sabah karanlığında yola çıktıkları için motivasyon kaybına uğrayan milyonlarca çalışan ve öğrencinin mağdur olduğunu hatırlatan Tanrıverdi, Danıştay kararının yanlıştan dönülmesi için bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
 
Mesaiyi kaybediyoruz  
Hikmet Tanrıverdi, “AB ülkelerine 13 milyar dolarlık ihracatımız var. Türkiye’yi Euro Bölgesi’nden uzaklaştıracak her türlü adımın ticaretimize olumsuz yansıdığını biliyoruz. Yaz saati kalıcı hale getirildiğinde Türkiye ile İngiltere arasında 3, Almanya, İspanya, Fransa gibi ülkelerle 2 saatlik fark oluşuyor. Çalışma saatlerimizdeki uyumsuzluk açılıyor, öğleden önceki mesaiyi tamamen kaybediyoruz. Saat 14.00’den sonra iş görüşmelerine geçebiliyoruz. Örneğin bu uygulamaya geçilmeden önce İngiltere’den sabah uçağı ile günübirlik Türkiye’ye gelenler işlerini tamamlayıp rahatlıkla ülkelerine dönebiliyorlardı” dedi. 
 
Arap ülkelerine dahil olduk 
Uygulamanın Türkiye’nin imajına da olumsuz yansıdığını belirten Tanrıverdi, “Bir yıldır GMT+3 diliminde kaldık. Ülkemiz saat tanımında ve elektronik ortamlarda Ortadoğu ülkesi olarak görünüyor. Bir bakıma Avrupa ülkesi olmaktan çıkıp Arap ülkeleri kategorisine dahil olduk” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
IhkibHikmet TanrıverdiYaz Saati Uygulaması
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