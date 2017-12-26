5.2 milyar lira yatırımla 2.345 kişiye iş verecek

AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, 2.9 milyar lirası 2018’de olmak üzere gelecek 2 yılın sonunda 5.2 milyar liralık yatırım projelerini hayata geçireceklerini belirterek “Bu yatırımlar karşılığında en az 1.530 kişilik yeni istihdam sağlayacağız. İstihdam yarattığımız kişi sayısının 2019 sonunda

2 bin 345 kişiye ulaşmasını bekliyoruz” dedi.



Yeni yıl hedeflerini açıklayan Akın, 2018’in hayata geçirecekleri yatırımlar için önemli bir yıl olacağını vurguladı. Akın, şunları ifade etti: “Akfen Holding, 2.9 milyar lirası 2018’de olmak üzere gelecek 2 yılın sonunda 5 milyar 282 milyon lira değerli yatırım projelerini hayata geçirecek. 2018’in Temmuz ayında Eskişehir Şehir Hastanesi devreye girecek. 1 milyar 678 milyon liraya mal olacak Eskişehir Şehir Hastanesi, 264 polikliniği ve 1.081 yataklık kapasitesiyle bölgenin sayılı hastaneleri arasındaki yerini alacak. Isparta ve Kütahya’da halen devam eden, 2018’de tamamlamayı planladığımız, toplam

7 bin 64 yatak kapasitesine sahip 2 yurt projemizin toplam inşaat maliyeti yaklaşık 153 milyon lira olacak.”



Yenilenebilir enerji alanında 245 megavat olan çalışan kurulu kapasitenin 326 megavat artarak 571.5 megavata ulaşmasını beklediklerini anlatan Akın, şöyle devam etti: “HES segmentindeki 15 megavat ve GES segmentindeki 40 megavatlık kurulu gücün 2018 sonuna kadar işletmeye alınmasını planlıyoruz. Bu kapsamda 2018 yatırımlarımız 676.4 milyon lira olacak. Mersin Uluslararası Limanı’nda devam eden genişleme ve yenileme projeleri kapsamında yaklaşık 129 milyon lira harcama yapılacak. Ankara Gölbaşı’nda yapımına devam ettiğimiz ve 2018 sonunda tamamlayacağımız 822 dairelik Bulvar Loft projemizde 352 milyon lira yatırım yapmış olacağız.”



Ukrayna, Gürcistan ve Mısır radara girdi



Hamdi Akın, Türkiye’deki yatırımların yanı sıra diğer ülkelerdeki ekonomik hareketlilikleri de yakından izlediklerini belirterek, bazı gelişmekte olan ülkelerin 4-5 yıllık programlarını heyecan verici olarak gördüklerini kaydetti. Mısır, Ukrayna, Gürcistan ve Kırgızistan gibi ülkelerin yakın ilgi alanlarında bulunduğunu aktaran Akın, “Ancak bu noktalarda henüz ciddi bir yatırım planımız yok. Bölgesel riski küresel riskin önünde değerlendirmek gerekiyor” diye konuştu.



2018 farklı olmayacak



Hamdi Akın, Türkiye ekonomisinin 2017’de hükümetin teşvikleriyle iyi bir performans gösterdiğini, bu performansın gelecek yıl da devam edeceğini belirterek ancak kalkınmanın lokomotifi görevinin devlet için sürekli olamayacağını, bunu özel sektörün üstlenmesi gerektiğini söyledi. Akın, 2018’in,

bu yıldan farklı olmayacağı öngörüsünde bulunarak, “Bu yılki büyümemiz 2018’de de devam edecektir” dedi.