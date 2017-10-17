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500 bin TL tasarruf ettiren projeye ödül

DemirDöküm, ‘İade İnceleme Merkezi’ projesi ile S.E.E.D.S ödülünün sahibi oldu. Proje, şirketin 1 yılda karbon ayak izini 10 bin kilometre azaltarak 500 bin TL tasarruf yapmasını sağladı

500 bin TL tasarruf ettiren projeye ödül

DemirDöküm, ‘İade İnceleme Merkezi’ projesi ile S.E.E.D.S ödülünün sahibi oldu. Proje, şirketin 1 yılda karbon ayak izini 10 bin kilometre azaltarak 500 bin TL tasarruf yapmasını sağladı

17 Ekim 2017 Salı 07:49
500 bin TL tasarruf ettiren projeye ödül
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İKLİMLENDİRME sektöründe ürünleriyle dünyanın 50 ülkesine ihracat gerçekleştiren DemirDöküm, sürdürülebilirlik konusunda geliştirdiği projelerle de sektöre yön vermeye devam ediyor.

Vaillant Group bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerin Çevre, Çalışanlar, Geliştirme ve Ürünler ile Toplum alanlarında hayata geçirdiği projelerle yarıştığı S.E.E.D.S ödüllerinde DemirDöküm, ürün iade süreçlerinde yeni bir dönem başlatan “İade Merkezi” projesi ile ödülün sahibi oldu. Çevre kategorisinde kazanılan ödül Vaillant Group CEO’su Dr. Carsten Voigtländer tarafından DemirDöküm Üretim Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan Çoban ve proje sahibi gruba düzenlenen bir tören ile verildi.

Vaillant Group’un sürdürülebilirlik yaklaşımı odağındaki Çevre, Çalışanlar, Geliştirme ve Ürünler ile Toplum başlıklarında hayata geçirilen projeleri desteklemek amacıyla ilki 2011 yılında gerçekleştirilen, bu yıl 34 başvurunun yapıldığı organizasyonda kazanılan ödülle ilgili olarak mutluluklarını dile getiren DemirDöküm Üretim Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan Çoban, şunları söyledi:

34 başvuru yapıldı

“Sürdürülebilirlik, DemirDöküm için çok önemli bir kavram. Müşteri ilişkilerinden üretime bu eksende kendimizi geliştiriyor, stratejilerimizi derinleştiriyoruz. Çevresel sürdürülebilirlik anlamında, ürünleri sürekli geliştiriyor ve verimliliklerini artırıyoruz. Sadece enerji kullanım verimlilikleriyle ilgili düzenlemeler yapmıyoruz, aynı zamanda kullanım alanlarını da küçültüyoruz. Kullandığımız malzemeleri çevreye duyarlı olarak seçip, atıkların azaltılması için çaba harcıyoruz. Sürdürülebilirlik, geleceğimiz için en önemli konulardan biri.”

Hurda % 70 azaldı

Hayata geçirilen “İade İnceleme Merkezi” projesi ile DemirDöküm’ün çevresel ayak izinden ürün ömrüne kadar uzanan 9 alt süreci kapsayan öncü bir çalışmaya imza attığını kaydeden Gürhan Çoban, şöyle konuştu: “Enerji verimliliği bizim için ne kadar önemliyse, çevresel sürdürülebilirlik de o kadar önemli. Kurduğumuz iade inceleme merkezi, sahadaki tüm ürünlerimizi daha iyi değerlendirmemizi sağladı. İade prosedürleri yeniden kurgulandı. İstanbul ve Bozüyük’te kurulan iade ürün toplama noktasıyla karbon ayak izimizi 10 bin kilometre azalttık. Nakliye konusunda 500 bin TL tasarruf yaptıran proje, ürünlerin hayat döngüsünü doldurmadan hurdaya ayrılmasını yüzde 70 azaltarak; hurda oranını azalttı.”

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Anahtar Kelimeler:
DemirDökümİade İnceleme Merkezi
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