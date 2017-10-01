Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102908
ALTIN
146.793
DOLAR
3.5607
STERLİN
4.7579
EURO
4.2018
2 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
2 Ekim 2017 Alanya -...
Yazıcılar ‘cep’e girdi
Yazıcılar ‘cep’e girdi
Teröre karşı yapay zeka geliyor! Adı: ASTARUS
Teröre karşı yapay zeka geliyor!...
banner468

50 milyar TL'lik kumar oynanıyor

Türkiye'de yaş aralığı 18 ile 50 arasında olan 5 milyon kişi yılda 50 milyar TL'lik bahis oynuyor

50 milyar TL'lik kumar oynanıyor

Türkiye'de yaş aralığı 18 ile 50 arasında olan 5 milyon kişi yılda 50 milyar TL'lik bahis oynuyor

01 Ekim 2017 Pazar 22:43
50 milyar TL'lik kumar oynanıyor
banner404

ADALET Bakanlığı,  Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Gençlik ve Spor Bakanlığı ile  Emniyet Genel Müdürlüğü ortak bir çalışma ekibi oluşturdu. Yasadışı sanal bahsin kimlerin organizasyonuyla, nerelerde oynatıldığına dair kapsamlı çalışmalar yapıldı. MASAK, sanal bahsin Türk ekonomisine verdiği zararı ortaya çıkardı. Araştırma raporunda, yasadışı kumar nedeniyle devletin vergi kaybının yanı sıra şans oyunlarından çeşitli kamu kurumlarına aktarılan bazı kaynaklardan da mahrum kaldığı vurgulandı.  Türkiye'de yıllık 50 milyar TL tutarında sanal bahis oynandığı tespit edildi. Yasadışı bahiste herhangi bir vergi kesintisi yapılmadığı için bu durumun yasal bahse oranla iki kat daha fazla getiri sağladığı anlatılan raporda, bu nedenle yasadışı bahsin tercih edildiği kaydedildi.
5 MİLYON KİŞİ OYNUYOR
Raporda, yasadışı bahis oynayanların profilleri de ortaya çıkarıldı. Yaş aralığının 18 ile 50 arasında olduğu belirlendi. Raporda, bahis sitelerinin 'server'larının  İngiltere, Fransa ve Kıbrıs bağlantılı olduğu dile getirildi. İnternetten oynanan bahislerde oranların yüksek olması nedeniyle Türkiye'de yaklaşık 5 milyon kişinin yasadışı bahis oynadığı vurgulandı. Emniyetin araştırmasında da yaklaşık 3 bin 500 işyerinde yasadışı bahis oynatıldığı belirtildi. MASAK'ın raporunda, yasadışı kumar oynatanlara, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve 5 bin TL'den 20 bin TL'ye kadar para cezası uygulanması gerektiği ifade edildi.
SPOR TOTO'NUN HASILATI 7.7 MİLYAR TL
Spor Toto, İddaa oyunundan 2015 yılında 7 milyar 671 milyon TL hasılat elde etti. Türkiye Jokey Kulübü'nün (TJK) hasılatı ise 3 milyar TL dolayında. Şans oyunlarında yüzde 18 oranında KDV, futbol müsabakalarında yüzde 5, at yarışlarında yüzde 7 oranında şans oyunları vergisi alınıyor.
BAHİS SİTELERİ GÖZ BOYUYOR
Futboldan pokere yasadışı bahis oynatan çok sayıda internet sitesi de tespit edildi. Bahis oynamak isteyen kişilerin organizasyon yapan şebeke üyelerinin yönlendirmesiyle bazı işyerlerine giderek internetten oynadıkları belirlendi. Sanal kumarla ilgili internet sitelerine erişim engeli bulunmuyor. Sanal kumarla ilgili bir tehlike de özel bilgilerin internet sitesine yüklenmesi. Sanal kumar oynatan siteler, oyuncuları çekmek için "Hoş geldin bonusu", "Binlerce canlı bahis seçeneği" gibi ilanlarla göz boyuyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeKumar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalyalı girişimciler buluştu
Antalyalı girişimciler buluştu
'Tohumculukta önemli yerdeyiz'
'Tohumculukta önemli yerdeyiz'
Akdeniz'e girişimci geliyor
Akdeniz'e girişimci geliyor

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim