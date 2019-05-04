50 gün askerlik borçlanması ile emekli olursunuz!

MİLYONLARCA çalışan ne zaman emekli olacağını merak ediyor. Posta yazarı Ekrem Sarısu o soruları yanıtladı.

Soru: 22 Ağustos 2019’da 60 yaşını dolduruyorum. İki yıl önce 3600 gün yurtdışı çalışma süresi borçlanması yaptım. Sorum şu: Aylık bağlanması için emeklilik dilekçemi hangi tarihte versem uygun olur? Başka evrak lazım mı? Berlin’de yaşamaktayım. ? Yusuf YANAR

Cevap: Sigorta başlangıç tarihiniz 8 Eylül 1999’dan önceki bir tarih ise 60 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekliliği hak etmektesiniz. Emeklilik talebini Ağustos 2019 sonuna kadar yapmanız halinde, 1 Eylül 1999’dan itibaren emekli aylığınız bağlanır. Ancak aylık bağlanması için, yurtdışından kesin dönüş yapmanız gerekir. Buradaki kesin dönüş, yurtdışında çalışmamanız, siz ve eşinizin ikamete dayalı olarak sosyal yardım ve sigorta yardımı almaması anlamına geliyor. Başvurunuzda “Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi”, “3201 Sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesi” ile yurtdışında ikamet ederken aylık talebinde bulunacaksanız güncel tarihli “hizmet belgesi” ile başvuru yapacaksınız. Bu belgeleri SGK’nın internet sitesinden veya e-Devlet üzerinden temin edebilirsiniz.



OĞLUNUZ EMEKLİ OLMAK İÇİN 20 YILI DOLDURACAK

Soru: 12 Şubat 1985 doğumlu oğlum yüzde 56 özürlü olup vergi indirimi var. 5 Ocak 2004’teki SSK girişiyle halen aynı yerde çalışıyor. Acaba ne zaman emekli olur? ? Mehmet ÇANKAYA



Cevap: Oğlunuz 6 Ağustos 2003 ila 1 Ekim 2008 arasında sigortalı olan vergi indirim hakkı almış 3’üncü derece engelli olarak emekli olmak için, 20 yıl sigortalılık süresi ve 4400 gün prim ödeme şartlarına tabi. Prim ödemesi yeterli olduğundan bundan sonra prim ödemese dahi 20 yıllık sigortalılık süresini dolduracağı 5 Ocak 2024’te emekli olabilir.



50 GÜN ASKERLİK BORÇLANMASI YAPMANIZ YETERLİ

Soru: 20 Haziran 1971 doğumluyum. Sigorta başlangıç tarihim 4 Ocak 1993. 9060 gün prim ödemem var. Askerliğimi de borçlanırsam en erken ne zaman emekli olabilirim? ? Hacı ÇELİK

Cevap: Askerlik sürenizin 50 gününü borçlanmanız halinde emekli olmak için, 25 yıl sigortalılık süresi, 5600 gün prim ödeme ve 53 yaş şartlarına tabi olursunuz. Priminiz yeterli olduğundan borçlanmadan sonra prim ödemeseniz de 53 yaşınızı dolduracağınız 20 Haziran 2024’te emekli olabilirsiniz.



2020'DE EMEKLİ OLURSUNUZ

SORU: 25 Nisan 969 doğumluyum. Askerliğimi yaptıktan sonra 14 Şubat 1991’de sigortalı oldum. Askerliğimi borçlanmam halinde, ne zaman emekli olabilirim? ? İsmail DALBUDAK

CEVAP: Askerlik sürenizin 15 ayını borçlanmanız halinde emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5450 gün prim ödeme ve 51 yaş şartlarına tabi olursunuz. Toplam 5450 gün prim ödemiş olmanız şartıyla, 51 yaşı dolduracağınız 25 Nisan 2020’de emekli olabilirsiniz.

