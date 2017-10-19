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‘50 bin ton domates Antalya'yı sevindirmedi’

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (ATSO) Davut Çetin, Antalya’nın 300 bin tonun üzerinde domates ihracatının olduğunu belirterek, '50 bin ton' açıklamasının sektör açısından sevindirici olmadığını kaydetti

‘50 bin ton domates Antalya'yı sevindirmedi’

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (ATSO) Davut Çetin, Antalya’nın 300 bin tonun üzerinde domates ihracatının olduğunu belirterek, '50 bin ton' açıklamasının sektör açısından sevindirici olmadığını kaydetti

19 Ekim 2017 Perşembe 22:44
‘50 bin ton domates Antalya'yı sevindirmedi’
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RUSYA  Enerji Bakanı Aleksandr Novak'ın domates ithalatının Türkiye’den 1 Aralık’ta 4 firmadan 50 bin ton olarak başlanacağını açıklaması, Türkiye’nin en önemli örtü altı domates üreticisi konumundaki Antalya’yı memnun etmedi. ATSO Davut Çetin, Rusya’nın domates ihracatına kısıtlama koymasının doğru olmadığını söyledi. Bu açıklamayla Rusya’nın ihtiyacı olduğu kadar domates ithal edeceğini kaydeden Başkan Çetin, "Bizim zaten yıllık 300 bin tonun üzerinde ihracatımız var. Rusya bunun sadece 50 bin tonunu alacak. Antalya açısından sevindirici bir haber değil. Bu ambargonun tamamen kalkmasını bekliyoruz. Ayrıca ihracatın neden 4 firma ile sınırlandığını anlamış değiliz. İlişkilerimizin eski düzeyde normalleşmesini bekliyoruz, o nedenle bu rakam sevindirici değil" diye konuştu.
‘RUSYA CİDDİ YATIRIM YAPIYOR’
Rusya’nın seracılık alanında ciddi yatırımlar yaptığını dile getiren Çetin, "Türkiye’den bir süre sonra yaş sebze meyve olarak sadece üretmediklerini alacak. Birkaç yıl içinde yurtdışı bağımlığını kaldırmayı hedefliyor" ifadelerine yer verdi.
‘İHRACATIN SINIRLANDIRILMASI YETERSİZ’
Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır ise bakanın yaptığı açıklamanın beklentileri karşılayan bir açıklama olmadığını söyledi. Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Aleksandr Novak’ın Türkiye’den 1 Aralık 2017’den itibaren domates ithal edeceklerini, bunun da 4 firmayla sınırlandırılacağı açıklamasını değerlendiren ATB başkanı Ali Çandır, domates alımının 50 bin tonla sınırlı kalmasının büyük talihsizlik olduğunu söyledi. "Sayın Bakanın yaptığı açıklama beklentimizi karşılayan bir açıklama değil" diyen Çandır, şöyle devam etti: "Geçtiğimiz dönemde Rusya’ya 400 bin ton domates ihracatı yaptığımız göz önüne alındığında 50 bin tonun ne kadar yetersiz olduğu görülüyor. Öte yandan Türkiye’den Rusya’ya domates ihracatının belirlenen 4 firma ile sınırlandırılmasını da rekabet ortamına uygun bulmuyoruz. Beklentimiz yasakların tamamen kaldırılması yönünde. Rusya’nın meselesi yerli üreticiyi korumaksa, bunun dünyada yapılış şekli gümrük vergileriyle ilgili düzenlemedir. Kendi üreticisinin ürününün bol olduğu dönemde ithal edilecek ürünün vergisini artırır ithalatını yavaşlatırsınız. Başından beri biz bunu öneriyoruz. Yasaklarla dünya ticareti yapılamaz."
 

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Antalya Ticaret Ve Sanayi Odası BaşkanıATSODavut Çetin
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