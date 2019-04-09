50 bin sosyal konut için kura mayısta

TÜRKİYE genelinde 67 ilde 140 projeyle yürütülen 50 bin sosyal konut projesi için kuralar mayıs ayında çekilecek. 50 bin sosyal konuta şimdiye kadar 600 bine yakın talep geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği ve Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) başlattığı hamle ile başlatılan projeye başvurular ise devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, son başvuru tarihi olan 19 Nİsan’dan sonra kuraların en kısa sürede çekileceğini açıklamıştı. Torkam E5 projesinin tanıtım toplantısında soruları yanıtlayan TOKİ Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik, “50 bin konuta müracaat devam ediyor. 600 bine yakın başvuru var. Kuralar mayısta çekilecek, herkes dairesini alacak. Her ilde ayrı kura planlıyoruz. 40’a yakın ilimizde konut projeleri yapıldı” ifadelerini kullandı. Özçelik, bu süreçte en çok talebin alt gelir grubuna yönelik olan 2+1 tipindeki konutlara geldiğini ifade etti.

21 Nisan’da olacak

Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre, E5 Otoyolu’nun Sefaköy-Florya aksında inşa edilen Torkam E5 projesi Torkam İnşaat tarafından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) güvencesiyle hayata geçiriliyor. Projede 234 rezidans ile 117 adet ofis ve 310 cadde dükkanı yer alıyor. Ayrıca 15 adet dükkandan oluşan ‘kuyumcular çarşısı’ da projeye özel hayata geçiriliyor. Torkam İnşaat İcra Kurulu Başkanı Mahmut Dereli, TOKİ’nin gelir paylaşımı modeliyle yaptığı ihaleyi; 900 milyon lira hasılat ve 324 milyon arsa payı taahhüdüyle kazandıklarını hatırlatırken, proje içinde yer alan 124 ofisin açık artırma ile satılacağını söyledi. Dereli, “Çevre esnafı ve yatırımcılardan yoğun ilgi gören ticari ünitelerimizi 21 Nisan’da açık artırma ile satışa çıkarıyoruz. Bu açık artırmadan 300 milyon lira gelir bekliyoruz. Açık çarşı dükkanları 770 bin liradan başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor. Metrekare fiyatı rezidanslarda 8 bin 700 lira, ticari ünitelerde 17 bin liradan başlıyor. 5 yıla kadar 0 faiz imkanı sunduğumuz ödeme imkanlarımız da var” dedi.

‘Kanal’ değiştirdi

Torkam E5’in Ekim 2020’de teslim edileceğini anlatan Dereli, projenin toplu taşıma hatlarının merkezinde bulunduğuna dikkat çekerken, mevcut metrobüs hattı ile projenin içinden metronun geçeceğini söyledi.

Mevcut durumda Yenikapı-Beylikdüzü metro hattının geçtiği proje, Kanal İstanbul güzergahı nedeniyle değiştiği bilgisi verildi. Buna göre, Aynı metro hattı, Sefaköy durağında son bulacak. Beylikdüzü istikametine gidecekler buradan metrobüs aktarması yapabilecek. Bölge günlük 700 bin kişiye ulaşan insan sirkülasyonu olduğu belirtilirken, Millet Bahçesi projeleri kapsamında yakın bir dönemde dönüştürülecek Atatürk Havalimanı’nın da bölgeye önemli bir katkısı olacağı kaydedildi.