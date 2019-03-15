5 milyon emekli heyecanla bekliyor! 355 liraya varan zam...

MİLYONLARCA emekli intibak beklentisi taşıyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar, 2000'den önce emekli olanların aylıklarında 355 liraya varan artış getiren intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesini istiyor.

Bunun için Meclis'ten yasa çıkarılması bekleniyor.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), Meclis'e sunulmuş intibak içerikli 3 ayrı yasa teklifinin bulunduğunu belirtirken, emekliler de yeni intibak için umutlu olduklarını söylüyor.

Her fırsatta taleplerini dile getiren emekliler, 2000'den önce emekli olanların yararlandığı intibak düzenlemesinin, sonra emekli olanları da kapsamasını istiyor.

Eğer intibak yasası çıkarsa, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu detaylı bir çalışma gerçekleştirecek.