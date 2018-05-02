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5 fideyle başladığı çilek üretiminde 8 ton hasada ulaştı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde Nilgün Kayıran, pazardan evinin bahçesine dikmek için aldığı 5 çilek fidesinden aldığı verimden memnun kalınca 1,5 dönümlük çilek tarlası oluşturdu. Tarladan 8 ton çilek hasadı yapan Kayıran, çilekleri pazara bile götürmeden tarlada kilosu 7 liradan sattığını söyledi.

5 fideyle başladığı çilek üretiminde 8 ton hasada ulaştı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde Nilgün Kayıran, pazardan evinin bahçesine dikmek için aldığı 5 çilek fidesinden aldığı verimden memnun kalınca 1,5 dönümlük çilek tarlası oluşturdu. Tarladan 8 ton çilek hasadı yapan Kayıran, çilekleri pazara bile götürmeden tarlada kilosu 7 liradan sattığını söyledi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:43
5 fideyle başladığı çilek üretiminde 8 ton hasada ulaştı
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PINARBAŞI Mahallesi'nde oturan Nilgün Kayıran, 5 yıl önce gittiği pazardan bahçesine dikmek için 5 çilek fidesi aldı. Fidelerin veriminden memnun kalan Kayıran, 1.5 dönümlük arazisinde çilek yetiştirmeye karar verdi. İlk yıl 1 ton civarında ürün alan Kayıran, aradan geçen zamanda işini profesyonel şekilde yapmaya başladı ve 5 yıl önce 5 fideyle başladığı çilek yetiştiriciliğinde şimdilerde yıllık 8 ton hasada ulaştı.

'PAZAR SORUNUM YOK, BAHÇEMDE TÜKENİYOR'

Tamamen doğal çileklere gösterilen ilgiden memnun olan Nilgün Kayıran, isteyenlerin tarlaya gelerek çilekleri satın aldığını söyledi. Çileğin kilosunu tarlada 7 liradan sattığını ifade eden Kayıran, "5 yıl önce hobi olarak 5 tane fide almıştım. Daha sonra bunu evimin önündeki tarlamıza taşımaya karar verdim ve bu yıl 5 bin kök çileğimiz oldu. Alçak tünel sistemi kurduk, biyolojik ilaçlama yöntemi ile yetiştirdiğimiz çilekler tamamen doğal. Pazar sorunumuz kesinlikle yok, herkes arazimizi biliyor, buraya kadar gelerek hem toplayıp yiyorlar, hem de alacakları kadar alarak doğal bir ortamda vakitlerini geçiriyorlar" diye konuştu.

'GİRİŞİMCİ BİR RUHA SAHİBİM'

Bu yılın hasadın bir ay erken olduğunu belirten Kayıran, "Hasadımız bu yıl çok verimli olacağa benziyor, ürünümüzün satışında hiçbir problemimiz yok, zaten tarlada tükeniyor. Hiçbir yerden destek almadım, tamamen benim girişimcilik ruhuna sahip olmamdan kaynaklanan bir durum. İşimi zevkle ve severek yapıyorum. Tüm bu çalışmalar sırasında eşim Ömer Kayıran bana yardımcı oluyor. Çilek bahçemizi kurarken her zaman desteklerini gördüm, birlikte çalışıp ürünlerimizi ortaya çıkartıyoruz" dedi.

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Kahramanmaraşın Andırın Ilçesi5 Fideyle Başladığı çilek üretimi
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