Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 13°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
111293
ALTIN
158.793
DOLAR
3.8753
STERLİN
5.0841
EURO
4.4971
4 Kasım 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
4 Kasım Günlük Burç Yorumu
4 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
4 Kasım 2017 Antalya -...
“Grip aşısı yaptırmanın tam zamanı”
“Grip aşısı yaptırmanın tam zamanı”
banner468

'5 bin yerli otoya talibiz'

ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2021 yılında satışa çıkartılacağı açıklanan yerli otomobillerin 5 bin adedine şimdiden talip olduklarını söyledi

'5 bin yerli otoya talibiz'

ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2021 yılında satışa çıkartılacağı açıklanan yerli otomobillerin 5 bin adedine şimdiden talip olduklarını söyledi

03 Kasım 2017 Cuma 22:22
'5 bin yerli otoya talibiz'
banner404

TÜRKİYE uzun zaman sonra yerli otomobil için adım attı. Buna göre 2021'de piyasaya sürülmesi beklenen yerli otomobillerin ilk talibi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan, yerli otomobilleri yapacak beş firmayı (Anadolu Grubu, BMC Grubu, Kıraça Holding,  Turkcell Grubu, Zorlu Holding) açıkladığı toplantıda "Şimdiden söylüyorum, piyasaya süreceğiniz ilk otomobilin bedelini ödemek şartıyla taliplisi de benim" diyerek ilk satın alma işlemini kendisinin gerçekleştireceğini söyledi.
İKİNCİ TALİPLİ DE BELLİ OLDU
Yerli otomobilin ikinci talibi ise Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur oldu. Katıldığı bir program sonrasında kendisine yerli otomobil ile ilgili gelen soruya yanıt veren ASKON Başkanı Cesur bu konuda şunları söyledi: "Üreten ve ürettiğini pazarlayabilen bir  Türkiye olsun istiyoruz. Ne mutlu ki bugünleri de görebildik. Cumhurbaşkanımız tarafından 2021 yılında satışa çıkartılacağı açıklanan yerli otomobillere şimdiden talibiz. ASKON adına şimdiden beş bin adet araca talip olduğumuzu belirtmek isteriz. Biz 5 bin dedik ama üyelerimizden gelecek talepler doğrultusunda bu sayının daha da artacağını düşünüyoruz. Bu süreci büyük bir dikkat ve heyecanla takip ediyoruz. 2021 yılı bir milat olacaktır ve bu anlamlı güne üyelerimizle birlikte en çok katkısı olan kurumlardan biri de biz olmak istiyoruz."

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
ASKON Genel BaşkanıHasan Ali CesurCumhurbaşkanı Erdoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Komşuda çiftçiler mutlu
Komşuda çiftçiler mutlu
TESK Rekabet Kurumu’na gidiyor
TESK Rekabet Kurumu’na gidiyor
'Enflasyon düşecek'
'Enflasyon düşecek'

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim