'5 bin yerli otoya talibiz'

TÜRKİYE uzun zaman sonra yerli otomobil için adım attı. Buna göre 2021'de piyasaya sürülmesi beklenen yerli otomobillerin ilk talibi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan, yerli otomobilleri yapacak beş firmayı (Anadolu Grubu, BMC Grubu, Kıraça Holding, Turkcell Grubu, Zorlu Holding) açıkladığı toplantıda "Şimdiden söylüyorum, piyasaya süreceğiniz ilk otomobilin bedelini ödemek şartıyla taliplisi de benim" diyerek ilk satın alma işlemini kendisinin gerçekleştireceğini söyledi.

İKİNCİ TALİPLİ DE BELLİ OLDU

Yerli otomobilin ikinci talibi ise Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur oldu. Katıldığı bir program sonrasında kendisine yerli otomobil ile ilgili gelen soruya yanıt veren ASKON Başkanı Cesur bu konuda şunları söyledi: "Üreten ve ürettiğini pazarlayabilen bir Türkiye olsun istiyoruz. Ne mutlu ki bugünleri de görebildik. Cumhurbaşkanımız tarafından 2021 yılında satışa çıkartılacağı açıklanan yerli otomobillere şimdiden talibiz. ASKON adına şimdiden beş bin adet araca talip olduğumuzu belirtmek isteriz. Biz 5 bin dedik ama üyelerimizden gelecek talepler doğrultusunda bu sayının daha da artacağını düşünüyoruz. Bu süreci büyük bir dikkat ve heyecanla takip ediyoruz. 2021 yılı bir milat olacaktır ve bu anlamlı güne üyelerimizle birlikte en çok katkısı olan kurumlardan biri de biz olmak istiyoruz."