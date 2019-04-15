EMEKLİLİK ile merak edilen her şeyi Posta gazetesi yazarı Ekrem Sarısu yanıtladı. İşte sorular...

Soru: 5 Mayıs 1976 yılında doğdum. 1995 yılında 4 ay sigorta başlangıcı var daha sonrasında çalışmadım. 3 tane çocuğum var emeklilik şartlarım nedir? Ne zaman ve nasıl emekli olabilirim?

İnci REÇELİ

Cevap: Doğumlarınız sigorta başlangıç tarihinden sonraysa, doğum sonrasındaki iki yıllık sürelerde prim ödenmeyen günleri borçlanma hakkınız var. Doğumlarınızın başlangıçtan sonra olduğunu ve aralarında iki yıllık süre olduğunu ve bu iki yıllık sürelerde prim ödemediğinizi varsayarsak, üç doğumunuzu borçlanarak toplam 2160 gün kazanabilirsiniz.

Sigorta başlangıcınız 23 Mayıs 1995’ten önceyse priminizi 5750 güne, sonraysa priminizi 5825 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Ayrıca priminizi 3600 güne tamamlamanız şartıyla, 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olmanız da mümkün.

450 GÜN ERKEN EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ

Soru: 9 Aralık 1972 doğumluyum. 1 Ağustos 1989 sigorta girişimle 3285 gün prim ödemem var. Ne zaman emekli olurum? Askerliğimi 15 ay olarak yaptım. Borçlansam faydası olur mu? İsa BÖLÜK

Cevap: Emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5450 gün prim ödeme ve 51 yaş şartlarına tabisiniz. 2165 gün daha prim ödeyerek toplam priminizi 5450 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Ara vermeden prim öderseniz 20 Nisan 2025’te, askerliğinizi borçlanırsanız da 450 gün erken emekli olabilirsiniz.

ASKERLİĞİMİN NE KADARINI BORÇLANMAM GEREKİR?

Soru: 6 Şubat 1976 doğumluyum. 1 Haziran 2000’de sigortalı oldum ve 4875 gün prim ödemem var. Başlangıçtan önce 18 ay askerlik yaptım. Askerliğimin ne kadarını borçlanarak ne zaman emekli olabilirim? Ertan ÖZDOĞAN

Cevap: Askerlik sürenizin 9 ayını borçlanmanız halinde emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5975 gün prim ödeme ve 58 yaş şartlarına tabi olursunuz. Borçlanmadan sonra 830 gün daha prim ödeyerek toplam priminizi 5975 güne tamamlamanız şartıyla 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.

5 AĞUSTOS 2020’DE EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ

SORU: 5 Ağustos 1971 doğumluyum. 1986’daki sigorta başlangıcımla SSK’ya 2000 gün prim ödedikten sonra 4000 gün, Bağkur’a prim ödememin ardından, tekrar SSK’ya 2200 gün olmak üzere toplam 8200 gün prim ödemem var. Hangi tarihte emekli olabilirim? Zafer TINAZ

CEVAP: 1986’daki girişiniz 23 Kasım’dan önceyse ve bu girişinizde adınıza prim ödemesi varsa, emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5300 gün prim ödeme ve 49 yaş şartlarına tabisiniz. Prim ödemeniz yeterli olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de, 49 yaşınızı dolduracağınız 5 Ağustos 2020’de emekli olabilirsiniz.

3600 GÜN PRİMİNİZ VARSA TAZMİNAT ALARAK AYRILABİLİRSİNİZ

Soru: 15 Temmuz 1978 doğumluyum. İlk sigorta başlangıcım 1 Ocak 1998’dir. Şu an bulunduğum firmada Temmuz 2007 ayından beri çalışıyorum. 15 yıl, 3600 gün kanunundan yararlanıp, işten kendim ayrılırsam kıdem tazminatı alabilir miyim? Mahir ÖNVER

Cevap: Emekli olmak için aranan şartlardan yaş dışındakileri sağlayanlar işlerinden kendileri de ayrılsa kıdem tazminatı alabiliyor. Yaş haddinden emekli olmak için yaş dışında aranan şartlar, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödemesidir. Süre şartını sağladığınızdan, 3600 gün priminiz varsa işinizden kıdem tazminatı alarak ayrılabilirsiniz.