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45 ülkeye nar ihraç ediyoruz

Antalya'da yeni dönem nar hasat ve ihracatı başladı. Yılbaşından itibaren 45 ülkeye 15 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti

45 ülkeye nar ihraç ediyoruz

Antalya'da yeni dönem nar hasat ve ihracatı başladı. Yılbaşından itibaren 45 ülkeye 15 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti

09 Kasım 2017 Perşembe 21:27
45 ülkeye nar ihraç ediyoruz
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İHRACATÇI narı büyük, küçük ve orta boy olarak üçe ayırıyor. En çok ihracatın yapıldığı Beyaz Rusya'da büyük nar, ikinci sıradaki Almanya'da ise küçük nar tercih ediliyor. Doğu Avrupa ülkeleri ise orta boy nar istiyor. Türkiye'de her dört nardan birinin üretildiği Antalya'da geçen yıl bahçeden 30-60 kuruş arasında satışı yapılan nar fiyatı bu yıl 80 kuruştan başlayıp 1.2 TL'ye kadar yükseldi. Rusya'nın ihracat yasağı kısmen serbest bırakılmış olsa da Antalya'da üretilen nar dünyanın birçok ülkesine gönderiliyor. Geçen yıl nar ihracatından 36 milyon 647 bin dolar gelir elde edilirken, bu yıl ise 10 ayda 45 ülkeye 15 milyon 35 bin dolarlık ihracat yapıldı.
BDT ÜLKELERİ BÜYÜK BOY NAR SEVİYOR
Türkiye'nin en güzel hicaz narlarının yetiştiği Antalya'da ihracata giden narlar ise üçe ayrılıyor. İhracat yapılan ülkelerin tüketim alışkanlıklarına göre ihracatçı firmalar bahçelerden toplanan narları büyük boy, orta boy ve küçük boy olarak paketliyor. Avrupa ve BDT ülkelerine ihraç eden Kumluca Ticaret Borsası yönetim kurulu üyesi Mehmet Özçetinkaya, her ülkenin farklı boy nar tercih ettiğini, paketlemenin de buna göre yapıldığını söyledi. Özçetinkaya, Beyaz Rusya ve diğer BDT ülkelerindeki tüketicilerin büyük boy nar sevdiğini, Almanya ve Avrupa ülkelerinin küçük boy nar sevdiğini söyledi. Özçetinkaya, Macaristan, Polonya gibi Doğu Avrupa ülkelerinin de orta boy nar tercih ettiğini açıkladı.
EN ÇOK İHRACAT BEYAZ RUSYA VE ALMANYA'YA
Bu yılın başından itibaren gerçekleştirilen 15 milyon 35 bin dolarlık nar ihracatında ilk sırayı büyük boy nar seven Beyaz Rusya alıyor. Beyaz Rusya'ya bu dönemde geçen yıla göre yüzde 378 gibi rekor artışla toplam 3 milyon 331 bin dolarlık nar ihracatı yapıldı. Geçen yıl 695 bin dolar olan bu rakamdaki rekor artışın sebebi ise Rusya'nın uyguladığı nar yasağı. 2016'nın aynı döneminde 1 milyon 776 bin dolarlık nar ihracatı yapılan Rusya'ya bu yıl ise hiç nar gönderilemedi. Bu yıl en çok nar gönderilen ikinci ülke ise küçük boy nar tercih edilen Almanya oldu. Almanya'ya 3 milyon 67 bin dolarlık nar ihracatı yapıldı. Geçen yıl aynı dönemde 4.5 milyon dolar ihracat yapılan Almanya'ya nar ihracatı, yüzde 32 geriledi. Nar ihracatında sırasıyla en çok ihracat yapılan diğer ülkeler ise şöyle; Fransa 945 bin dolar, Avusturya 927 bin dolar, Romanya 816 bin dolar, Ukrayna 636 bin dolar, Hollanda 616 bin dolar, Irak 585 bin dolar, Danimarka 453 bin dolar, İtalya 426 bin dolar, Birleşik Krallık 403 bin dolar, Hırvatistan 373 bin dolar, Bulgaristan 271 bin dolar, İsviçre 223 bin dolar, Bosna Hersek 214 bin dolar, Letonya 170 bin dolar, Sırbistan 168 bin dolar, Polonya 160 bin dolar, İsveç 147 bin dolar, Moldavya 130 bin dolar, Litvanya 109 bin dolar, Norveç 105 bin dolar, Birleşik Arap Emirlikleri 102 bin dolar, Gürcistan, Suudi Arabistan, Yunanistan, Kazakistan Çek Cumhuriyeti, Malezya, Arnavutluk, Hong Kong, Kosova, Belçika, Macaristan, Pakistan, Kuveyt, Makedonya, Tacikistan, Katar, Karadağ, Afganistan, Maldiv Adaları, Singapur ve Kanada ise 100 bin dolar altında ürün gönderilen ülkeler oldu.

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