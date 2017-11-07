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44 milyar lirayı internetten ödedik

Türkiye’de internetten gerçekleştirilen kartlı ödeme tutarı, 2011 yılında 18.7 milyar lira iken 2016’da 68.4 milyar liraya çıktı

44 milyar lirayı internetten ödedik

Türkiye’de internetten gerçekleştirilen kartlı ödeme tutarı, 2011 yılında 18.7 milyar lira iken 2016’da 68.4 milyar liraya çıktı

07 Kasım 2017 Salı 08:15
44 milyar lirayı internetten ödedik
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TÜRKİYE'DE internetten gerçekleştirilen kartlı ödeme tutarı, 2011 yılında 18.7 milyar lira iken 2016’da 68.4 milyar liraya çıktı. Bu yılın ilk yarısında söz konusu tutar 44.4 milyar lira olarak gerçekleşti. Türkiye’de, 2011 yılında yüzde 8.4 olan internetten alışveriş yapanların oranının bu yıl yüzde 24.9’a ulaşması bekleniyor. Turizm potansiyelinin yanı sıra alışveriş ve moda merkezlerinin artması da yurt içi ticareti olumlu etkiledi. 
Güvenli ticaret
 
2005-2016 döneminde toptan ve perakende ticaret sektöründe 7.3 milyar dolar, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde 750 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım gerçekleştirildi. Gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 3.2 büyüdüğü 2016’da toptan ve perakende ticaret yüzde 2.5 büyümeyle GSYH içinde yüzde 11.4 paya sahip oldu. Haziran 2017 itibarıyla toptan ve perakende ticarette 4 milyon, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde 1.5 milyon kişi istihdam edildi. Toplam istihdamda, toptan ve perakende ticaretin payı yüzde 14.3, konaklama ve yiyecek hizmetlerinin payı yüzde 5.4 olarak belirlendi.
Programa göre, Türkiye’nin ticaretin en kolay ve güvenli yapıldığı dünyanın önemli ticaret merkezlerinden biri olması hedefi kapsamında, alışveriş turizminde ülke potansiyeli değerlendirilecek, moda ve alışveriş merkezleri geliştirilecek. Ticareti kolaylaştırmaya ve güven ortamını tesis etmeye yönelik uygulamalar sürdürülecek. 

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Anahtar Kelimeler:
InternetKartTurizm
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