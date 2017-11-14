42 yıllık şirket Türkiye'nin en değerlisi oldu

BORSADA bu yılın en dikkat çeken ve gözde hisselerinden biri olan Aselsan, piyasa değeri bakımından en büyük halka açık şirket oldu. Yıl başından bu yana yüzde 245 değer kazanan Aselsan hisseleri bugün 45.62 lira ile zirveyi gördü.

Günün ilk yarısını yüzde 5,08 artışla 44.24 liradan kapatan şirketin piyasa değeri de 44.2 milyar lirayı aştı. Böylece askeri ve sivil yazılım devi, 44 milyar lira piyasa değeri olan Garanti Bankası'nı geride bırakarak liderliğe oturdu.

Piyasa değeri açısından Garanti Bankası'nı 43 milyar lira ile Koç Holding ve 39.4 milyar lira ile Akbank izledi.

ASELSAN'IN 5 BİN ÇALIŞANI ANITKABİR'DE

ASELSAN, Borsa İstanbul'da en değerli şirketler listesinin ilk sırasına çıktığı saatlerde, kuruluşunun 42. yıl dönümü dolayısıyla yönetici ve çalışanlarıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Özkol, yöneticiler ve çalışanlar, Aslanlı Yol'dan geçerek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine geldi. Özkol'un, mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Özkol ve beraberindekiler daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. İbrahim Özkol, buradaki Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Ulu Önder Atatürk, ASELSAN ailesi olarak kuruluşumuzun 42’nci yılını kutladığımız bugünde gururla yüksek huzurunuzdayız. Yüce devletimiz ve bağışçılarımızın katkıları ile kurulan ASELSAN, milletimizin bağrından çıkan 5 bini aşkın çalışanı ile dünyanın en büyük 57’nci savunma sanayi şirketi, Borsa İstanbul’un en değerli şirketi konumuna erişmiştir. Kurulduğu günden bugüne ASELSAN; küresel pazarda yarattığı değerler ile sürdürülebilir büyümesini koruyan, rekabet gücü ile tercih edilen, stratejik bir ortak gibi güven duyulan, çevreye ve insana duyarlı bir milli teknoloji firması olma hedefinde emin adımlarla ilerlemektedir. Büyük Türk milletinin ve kahraman Türk ordusunun ASELSAN’ı olmak için ilerlediğimiz teknoloji yolculuğunda; Dünyada her şey için medeniyet için hayat için başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir. Ruhunuz şad olsun."

Türkiyenin en değerli şirketi belli oldu

9 AYLIK NET KÂRI YÜZDE 214 ARTTI

Aselsan net kârını üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla bir buçuk kat artırarak 389.1 milyon liraya yükseltti. Şirket ekim sonunda açıkladığı mali tablolarında, satış gelirlerini temmuz-eylül döneminde neredeyse iki kat artarak 2.1 milyar liraya çıkardığını bildirmişti.

Dokuz aylık sonuçlara bakıldığında net kâr geçen yılın dokuz aylık dönemine göre yüzde 214 artarak 828.2 milyon liraya, satış gelirleri ise yüzde 167 artarak 3.4 milyar liraya çıktı.

Toplam satışların yüzde 86'sını oluşturan yurtiçi satışlar yılın dokuz aylık dönemine bakıldığında yüzde 61 artarak 2.9 milyar lira, yurtdışı satışlar yüzde 54 artışla 0.5 milyar lira oldu.



5-) ERDEMİR

Piyasa Değeri: 32,4 milyar TL

4-) AKBANK

Piyasa Değeri: 39,1 milyar TL

3-) KOÇ HOLDİNG

Piyasa Değeri: 42,7 milyar TL

2-) GARANTİ BANKASI

Piyasa Değeri: 43,2 milyar TL

1-) ASELSAN

Piyasa Değeri: 44,8 milyar TL