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40 yıllık rüya gerçek oluyor! Ekonomiye büyük destek sağlayacak

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu "Yiğitler Barajı ile İzmir Kemalpaşa'nın 40 yıllık rüyasını gerçeğe dönüştürerek hem sanayicilerimize hem de çiftçilerimize su temin edeceğiz" dedi

40 yıllık rüya gerçek oluyor! Ekonomiye büyük destek sağlayacak

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu "Yiğitler Barajı ile İzmir Kemalpaşa'nın 40 yıllık rüyasını gerçeğe dönüştürerek hem sanayicilerimize hem de çiftçilerimize su temin edeceğiz" dedi

14 Kasım 2017 Salı 17:48
40 yıllık rüya gerçek oluyor! Ekonomiye büyük destek sağlayacak
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ORMAN ve Su İşleri Bakanı  Veysel Eroğlu, yapımı devam eden Yiğitler Barajı'nın tamamlanmasıyla  Kemalpaşa'nın 40 yıllık rüyasının gerçeğe dönüşeceğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımına başlanan  Kemalpaşa Yiğitler Barajı inşaatı hızla ilerliyor. Nisan ayında temeli atılan ve 100 milyon liraya mal edilmesi planlanan projede, tünel giriş-çıkış portal kazıları tamamlanırken, yakın zamanda sıyırma kazılarına başlanacak.

"3 YIL İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK"

Hem  Kemalpaşa  Organize Sanayi Bölgesi'ne (KOSBİ) hem de civardaki arazilere su temin edilecek projenin 3 yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Tamamlandığında 12 bin 661 dekar tarım arazisini suyla buluşturacak barajın gövde yüksekliği 102 metre olacak. Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu şeklinde yapılacak olan baraj, yıllık 16,12 milyon metreküp suyu regüle edecek. Bu suyun 9,27 milyon metreküplük kısmı KOSBİ bünyesindeki sanayi tesislerinin kullanımına, 6,85 milyon metreküplük kısmı ise zirai maksatla kullanıma verilecek.

"HEM SANAYİCİMİZE HEM DE ÇİFTÇİMİZE SU TEMİN EDECEĞİZ"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen  Bakan Eroğlu, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce inşa edilen barajın en kısa zamanda tamamlanarak hizmete alınacağını belirtti.

Kentte muazzam yatırımlara imza attıklarını ifade Eroğlu, şunları kaydetti:

"İzmir'de baraj, gölet ve sulama tesisi olmak üzere çok ciddi tesisler inşa ettik ve halen de yeni tesisler kazandırmaya devam ediyoruz. Yiğitler Barajı ile şehrin 40 yıllık rüyasını gerçeğe dönüştürerek hem sanayicilerimize hem de çiftçilerimize su temin edeceğiz. Böylece milli ekonomimize de katkıda bulunacağız."

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Anahtar Kelimeler:
Organize Sanayi BölgesiVeysel EroğluKemalpaşaEKONOMİ
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