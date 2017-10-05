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40 projeyle çıta yükseldi

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Bursa’nın dört yılda 40’a yakın projeyle hizmet çıtasını yükselttiğini belirterek, Türkiye ihracatındaki payın yüzde 10’a çıktığını söyledi

40 projeyle çıta yükseldi

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Bursa’nın dört yılda 40’a yakın projeyle hizmet çıtasını yükselttiğini belirterek, Türkiye ihracatındaki payın yüzde 10’a çıktığını söyledi

05 Ekim 2017 Perşembe 12:19
40 projeyle çıta yükseldi
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BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ‘Ortak Aklın Gücüyle Büyüyen Bursa’ konulu toplantıda Bursa ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Burkay, yaklaşık dört yıllık süreçte 40’a yaklaşan makro projeyle hizmet çıtasını daha da yükselttiklerini belirterek, “Bursa, Türkiye ekonomisinin üzerindeki başarı performansı ile öncü rolünü güçlendirmeye devam ediyor” dedi.

Türkiye’nin geçen yıl yüzde 3 büyüme oranına karşın, Bursa’nın yüzde 7’lik büyüme oranıyla ülke ekonomisinde liderlik rolünü güçlendirdiğini ifade eden Burkay, GSMH’de Bursa’nın yüzde 3.9 olan payını yüzde 4.3 seviyesine kadar yükselterek Türkiye’nin zenginlik merkezi olmayı sürdürdüğünü belirtti. Burkay, “Merkez bütçeye katkımız son dört yılda yüzde 100’ün üzerinde arttı. Katkımız 2013 yılında 2.1 milyar TL seviyesinde olurken, 2016 sonunda 4.3 milyar TL’ye kadar yükseldi. Bursa’da kişi başına düşen gelirin Türkiye ortalamasındaki payı da artmaya devam ediyor. Bursa, Türkiye’nin OVP için belirlediği 13 bin dolarlık kişi başı ortalama gelir hedefini bugünden yakaladı” dedi.

14 milyar dolar ihracat

2017 yılı sonunda 14 milyar dolarlık ihracat barajını aşması beklenen Bursa’nın Türkiye’nin ikinci ihracatçı kenti olarak öncü rolüne devam ettiğini belirten Burkay, “198 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştiren kentimiz, yakaladığı ivmeyle bugün 121 ülkeden daha fazla ihracat yapma başarısı göstermiştir. Bursa, aynı zamanda ihracattaki başarısıyla Türkiye’nin genel ihracatından aldığı payı 4 yılda yüzde 10 seviyesine kadar yükseltmeyi başarmıştır” dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Ticaret Ve Sanayi OdasıBTSOİbrahim BurkayBursa
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