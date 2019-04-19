388 TL taksitle ev sahibi olunacak! Başvurular bugün sona eriyor

67 ilde 140 projeyle hayata geçirilecek 50 bin yeni sosyal konut için talep toplama işlemi bugün mesai bitimi ile sona eriyor. Konut talepleri Halkbank ve Ziraat Bankası şubeleri kanalıyla toplanırken, '2+1' konutlar için 500 lira, '3+1' konutlar için ise 1000 lira başvuru ücreti yatırılacak.

635 BİN BAŞVURU

50 bin sosyal konut projesi için bugüne kadar 635 bin başvuru yapıldı. Proje kapsamında konut fiyatları 116 bin 400 liradan başlayacak ve '2+1' konutlar için aylık 388 liradan başlayan taksitlerle ödeme yapılacak. Başvuruların sona ermesiyle beraber sonuçların açıklanması için kura çekilişi yapılacak.

KURA TAKVİMİ PAZARTESİ AÇIKLANACAK

Kura çekilişi için başvuru sahiplerine SMS ile bildirim yapılacak. Bilgilendirme ile yer ve saatte noter huzurunda çekiliş yapılacak. Kura çekilişinin takvimi 22 Nisan Pazartesi günü açıklanacak.

SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

1- T.C. vatandaşı olması,

2- Projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması,

3- Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması,

4- Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı/ kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması,

5- Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.800 TL olması gerekmektedir (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 4.800 TL olması gerekmektedir.) (3+1 Konut tipi hariç)

6- Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

7- Ayrıca, konut başvuruları yapacak vatandaşlarımızın;

- 2+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 25 yaşını tamamlamaları;

- 3+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 18 yaşını tamamlamaları; gerekmektedir.

KONUT TAKSİTLERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre 2+1 konutlar için konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle ödemeler başlayacak. 3+1 konutlar için sözleşme imzalama tarihini takip eden ay itibariyle ödemeler alınmaya başlayacak.

BAŞVURU TARİHLERİ

1. Kategori yani "Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin" , 15-19 Nisan - 2019 tarihleri arasında

2. Kategori olan "En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın" 08 – 12 Nisan 2019 tarihleri arasında

3. Kategori olan "Emekli Vatandaşlarımızın" 26 Mart 2019 – 05 Nisan 2019 tarihleri arasında

4. Kategori olan "Diğer alıcı adaylarının" 06 -25 Mart 2019 tarihleri arasında başvurularını tamamlamak zorunda.