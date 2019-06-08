3600 gün ile emekli olunur mu?

MİLYONLARCA kişi ne zaman emekli olacağını merak ediyor.Posta gazetesi yazarı Ekrem Sarısu gelen soruları yanıtladı!



Soru: 16 Ekim 1974 doğumlu eşim 2002 ve 2006 yıllarında iki doğum yaptı. 29 Kasım 2004’te ilk defa isteğe bağlı Bağkurlu oldu. Toplamda 2188 gün prim ödemesi var. 1 Temmuz 2015’te başlayan tarım sigortası ile toplamda 510 gün prim ödedi. Şu an isteğe bağlı Bağkurlu olarak prim ödemeye devam etmektedir (4-B). Eşim ne zaman emekli olabilir?

Cevap: Sorunuzdan eşinizin 2188 gün Bağkur, 510 gün de tarım sigortası olmak üzere toplam 2698 gün prim ödemesi olduğu anlaşılıyor. Bağkur’da iki şekilde emekli olabilir. 1) 9000 gün prim ödeme ve 58 yaş şartlarına tabi olarak, 6302 gün daha prim ödeyerek primini 9000 güne tamamlayacağı tarihte (ara vermeden prim öderse Kasım 2036 ayı sonunda). 2) 2702 gün daha prim ödeyerek toplam primini 5400 güne tamamlaması şartıyla, 60 yaşını dolduracağı tarihte. Eşinizin ilk doğumu sigorta başlangıç tarihinden önce olduğundan borçlanma hakkı yok. İkinci doğumundan sonraki iki yılda prim ödenmeyen günlerini borçlanma hakkı var. Bu iki yıllık süredeki prim ödenmeyen boş günleri borçlanarak kazanabilir. Ancak ikinci doğumundan sonraki iki yılda aralıksız prim ödemişse, ikinci doğumunu da borçlanamaz.



BAŞLANGIÇ TARİHİNİZE GÖRE 56 VEYA 57 YAŞI DOLDURMANIZ GEREK

Soru: 22 Mart 1978 doğumluyum. 15 Eylül 1994’te stajdan sicil aldım. 2 yıl stajım var. Prim ödemeye 1997 yılında başlandı. Boşluklarımla birlikte 2984 gün pirimim var. Hangi şartlarda ne zaman emekli olurum?



Cevap: Staj sigortasında emeklilik primi ödenmediğinden, emeklilik açısından sigorta başlangıcı sayılmıyor. Sigorta başlangıcınız 23 Mayıs’tan önceyse 2841 gün daha prim ödeyerek priminizi 5825 güne tamamlamanız şartıyla 56, sonraki bir tarih ise 2916 gün daha prim ödeyerek priminizi 5900 güne tamamlamanız şartıyla 57 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.



BABANIZ 10 MAYIS 2022’DE EMEKLİ OLABİLİR

Soru: 10 Mayıs 1964 doğumlu babamın 1 Haziran 1995’te tütün koçanı var. Geçen aftan yararlanarak 7100 gün için 39 bin lira para yatırdık. Askerlik borçlanması 1995 öncesi. 1990’da SSK’ya 60 gün prim ödemesi var. Nasıl emekli olabilir?



Cevap: Babanız en erken yaş haddinden emekli olabilir. Bağkur’da yaş haddinden emekli olmak için; 5400 gün prim ödeme ve 58 yaş şartlarına tabi. Primi yeterli olduğundan bundan sonra prim ödemese de 58 yaşında emekli olabilir.



ASKERLİK BORÇLANMASIYLA BABAMIN EMEKLİLİĞİNİ ÖNE ÇEKEBİLİR MİYİZ?

Soru: 1969 doğumlu babamın sigorta girişi 1999’da olup primi dolmuş yaş bekliyor. Fakat 1989’da askerlik yapmış. Askerlik borçlanması ile emeklilik yaşını öne çekebilir miyiz? Ne zaman emekli olabilir?

Cevap: Babanızın sigorta başlangıcını tarih (gün, ay, yıl) olarak bildireceğiniz yerde sadece yıl olarak bildirmişsiniz. Oysa başlangıçta bir gün bile emekli olma şartlarını değiştirebiliyor. Babanızın 8 Eylül 1999’dan önceki bir tarihte SSK’lı olduğunu varsayarsak, askerliğini borçlanması halinde, emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5900 gün prim ödeme ve 57 yaş şartlarına tabi olur. Toplam 5900 gün prim ödemiş olması şartıyla, 57 yaşını dolduracağı tarihte emekli olabilir. Babanız sigorta başlangıcını tarih (gün, ay, yıl) olarak ve prim ödeme gün sayısını bildirmeniz halinde sorunuza daha net cevap verebiliriz.



3600 GÜNLE EMEKLİ OLABİLİR MİYİM?

Soru: 4 Mayıs 1964 doğumluyum. SSK giriş tarihim 1 Ocak 1984 olup 3714 gün prim ödemem var. 3600’le emekli olabilir miyim?



Cevap: Yaş haddinden emekli olmak için; 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödeme ve 60 yaş şartlarına tabisiniz. Priminiz yeterli olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de 60 yaşınızı dolduracağınız 4 Mayıs 2024’te emekli olabilirsiniz.