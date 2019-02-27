3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

3600 ek gösterge konusunda dört farklı meslek grubundan yüz binlerce çalışanın meraklı bekleyişi sürüyor. Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş daha önce konuya ilişkin yaptığı açıklamada 3600 ek gösterge ajandamızda yer alan bir konu ancak bunun aceleye getirilmesini doğru bulmuyoruz açıklamasında bulunmuştu. Peki 3600 ek gösterge seçimden önce çıkar mı?

Emekli polisler 3600 ek gösterge istiyor

MERSİN'de yaşayan emekli polisler, yaptıkları basın açıklaması ile tüm emekli meslektaşlarının tahsil farkı gözetmeksizin 3600 ek göstergeden faydalanmasını istedi.

Atatürk Parkı içinde bir araya gelen emekli polisler, 'Siz bu maaşla 3 gün yaşayın, 10 Nisan'larda boş vaatlerle kandırıldık, polis hakları seçim sonuna bırakılamaz, üniversite mezunu memurlara 3600 var da polise yok mu?, zam değil 3600 ek gösterge verilsin' yazılı dövizler ve Türk bayrakları taşıdı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından meslektaşları adına hazırlanan basın metnini okuyan emekli polis memuru Gönül Öztürk, uzun yıllar boyunca ülkenin değişik bölgelerinde zor koşullar altında çalışarak emekli olduklarını söyledi.

Polisin emeğinin her zaman övüldüğünü ancak hak ettiği değeri alamadığını dile getiren Öztürk, "10 Nisan'da sözler verilip, umutlar bir başka bahara ertelendi. Polisin yaptığı fedakarlıkların bilinmesine rağmen, gerek idarecilerin gerekse meslek büyüklerinin bu konuda kayıtsız kalmış olması bizleri daha da derinden yaralamıştır. Hem maddi hem manevi yönü ile gönülleri kırarak tükenmişlik sendromu yaşayan teşkilat mensuplarımıza defalarca verilen 3600 ek gösterge sözü, bugüne kadar yerine getirilmemiştir" diye konuştu.

Polisin emekli olduktan sonra yaklaşık yüzde 60'lık hak kaybına uğradığını aktaran Öztürk, "Ayrıca günümüz asgari ücretinden düşük maaş alan ve evini geçindirmeye çalışan arkadaşlarımız vardır. Emeklilerimizin yüzde 95'i 650, 800, 1100, 2200 ve 3000 ek göstergeden emekli maaşı almaktadır. Emeklisi, aktif çalışanı ve aileleri ile birlikte Emniyet Teşkilatı'nın talebi, emekli olunca kesilen aile yardımı ödeneğinin ve emniyet hizmetleri tazminatının emekli maaşlarına eklenmesi ve eğitim farkı gözetmeksizin 3600 ek göstergenin verilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

MEHMET MUŞ: ACELEYE GETİRİLMESİNİ DOĞRU BULMUYORUZ

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, "Masamızda olan bir konudur. Bunun teknik çalışmaları, ilgili kurumların görüşleri devam etmektedir. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra adım atılabilir. AK Parti’nin masasında olan bir konudur. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından gerekli açıklamalar yapılacaktır. 3600 ek gösterge ile ilgili düzenlemenin seçimden önce alelacele getirilmesini etik olarak çok doğru bulmuyoruz" dedi.

3600 EK GÖSTERGE MAAŞLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Dört meslek grubunun emekli aylığı, 3000 ek göstergeye tabi olup 25 yıl hizmeti bulunan ve 1/4’ünden emekli olanlar için 2 bin 950 lirada eşitlenecek. Hemşirelerin 2 bin 349 TL olan emekli aylığı 601 TL; öğretmen ve din görevlilerinin 2 bin 417 TL olan emekli aylığı 533 TL; polislerin 2 bin 517 TL olan emekli aylığı da 433 TL artırılacak. 30 yıl hizmeti bulunup ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkarılanların emekli aylığındaki artış 641 liraya ulaşacak. 25 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkarılanların emekli aylıkları 2 bin 352 liradan 2 bin 950 liraya; 30 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200’den 3600’e yükseltilenlerin emekli aylıkları da 2 bin 510 liradan 3 bin 147 liraya çıkarılacak.