350 ton hamsi

ÇEŞİTLİ illerden gelerek Amasra açıklarında avlanan balıkçı tekneleri, tonlarca yerli hamsi ile limana döndü. Teknedeki hamsiler balıkçı barınağını dolduran kamyonlara yüklenerek çevre illere sevk edildi. Limana gelen vatandaşlara hamsi ücretsiz verilirken, poşet ve kovalara hamsiyi dolduran evinin yolunu tuttu.

90 personeli ile limana gelen Eyüpoğlu Balıkçılığa ait teknenin sahibi Recep Sıbıç, yaptığı açıklamada, Bartın ve Amasra açıklarında 350 ton civarında balık yakaladıklarını belirterek, limana gelen her teknenin farlı tonlarda balık yakaladığını söyledi.

Hamsinin bol çıkması hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.

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