342 milyon liraya almayı unuttuk

ÖZELLEŞTİRME sürecinde son aşamaya gelinen şans oyunu faaliyetlerinden kamuya önemli miktarda kaynak sağlandı.

2004'te 615 milyon lira olan kamuya aktarılan kaynak, 2008'de 813,5 milyon, 2013'te ise 1 milyar 37,4 milyon lira olarak gerçekleşti. 2013 yılındaki 1 milyar 37,4 milyon liranın, 560 milyon lirasını şans oyunları satış KDV'si ve şans oyunları vergisi oluştururken, 468 milyon liralık bölümünü ise kamuya doğrudan aktarımlar oluşturdu.

Kamuya 10 yılda (2004-2013) aktarılan kaynak ise 8 milyar 43,6 milyon liraya ulaştı.

10 yılda 7,5 milyar liralık ikramiye dağıtıldı

Bu dönemde dağıtılan ikramiyelerin tutarı ise 8 milyar 43,6 milyon lira oldu. 2004 yılında 489,5 milyon lira olan dağıtılan ikramiye miktarı, 2013'te yüzde 117 artışla 1 milyar 63 milyon liraya yükseldi.

Söz konusu yıllarda dağıtılan ikramiyelerde kademeli bir artış gözlenirken, 1 milyar liralık eşik ilk kez 2012 yılında geçildi.

Unutkan talihliler, servet bıraktı

Şans oyunları biletlerine ya da kuponlarına dikkatli bakmayan talihliler, 10 yılda 342 milyon lira tutarında ikramiyeyi, oyunları düzenleyen kuruluşlara bıraktı.

Vatandaşların Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden tahsil etmediği ikramiye tutarı sadece 2013'te 44 milyon 513 bin 350 liraya ulaşırken, bunun 17,1 milyon lirasını Piyango, 9,4 milyon lirasını Sayısal Loto, 8,6 milyon lirasını Süper Loto ikramiyeleri oluşturdu

On Numara'da alınmayan ikramiye tutarı 5 milyon lira, Şans Topu'nda 3,8 milyon lira, Hemen Kazan'da da 525 bin lira oldu.

Milli Piyango biletlerinde ikramiyelerin alınması için talihlilere 1 yıllık süre tanınıyor. 1 yıl içinde tahsil edilmeyen ikramiyeler, otomatik olarak kamu payına dahil oluyor. Bu kapsamda ikramiyeler Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığına gönderiliyor.