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342 milyon liraya almayı unuttuk

Şans oyunlarından son 10 yılda (2004-2013) kamuya 8 milyar 43,6 milyon lira aktarıldı. Söz konusu dönemde talihlilere de 7 milyar 541 milyon lira ikramiye ödendi. Bu dönemde alınmayan ikramiyelerin tutarı ise 342 milyon lira oldu

342 milyon liraya almayı unuttuk

Şans oyunlarından son 10 yılda (2004-2013) kamuya 8 milyar 43,6 milyon lira aktarıldı. Söz konusu dönemde talihlilere de 7 milyar 541 milyon lira ikramiye ödendi. Bu dönemde alınmayan ikramiyelerin tutarı ise 342 milyon lira oldu

08 Mart 2015 Pazar 14:34
342 milyon liraya almayı unuttuk
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ÖZELLEŞTİRME sürecinde son aşamaya gelinen şans oyunu faaliyetlerinden kamuya önemli miktarda kaynak sağlandı.
2004'te 615 milyon lira olan kamuya aktarılan kaynak, 2008'de 813,5 milyon, 2013'te ise 1 milyar 37,4 milyon lira olarak gerçekleşti. 2013 yılındaki 1 milyar 37,4 milyon liranın, 560 milyon lirasını şans oyunları satış KDV'si ve şans oyunları vergisi oluştururken, 468 milyon liralık bölümünü ise kamuya doğrudan aktarımlar oluşturdu.
Kamuya 10 yılda (2004-2013) aktarılan kaynak ise 8 milyar 43,6 milyon liraya ulaştı.
10 yılda 7,5 milyar liralık ikramiye dağıtıldı
Bu dönemde dağıtılan ikramiyelerin tutarı ise 8 milyar 43,6 milyon lira oldu. 2004 yılında 489,5 milyon lira olan dağıtılan ikramiye miktarı, 2013'te yüzde 117 artışla 1 milyar 63 milyon liraya yükseldi.
Söz konusu yıllarda dağıtılan ikramiyelerde kademeli bir artış gözlenirken, 1 milyar liralık eşik ilk kez 2012 yılında geçildi.
Unutkan talihliler, servet bıraktı
Şans oyunları biletlerine ya da kuponlarına dikkatli bakmayan talihliler, 10 yılda 342 milyon lira tutarında ikramiyeyi, oyunları düzenleyen kuruluşlara bıraktı.
Vatandaşların Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden tahsil etmediği ikramiye tutarı sadece 2013'te 44 milyon 513 bin 350 liraya ulaşırken, bunun 17,1 milyon lirasını Piyango, 9,4 milyon lirasını Sayısal Loto, 8,6 milyon lirasını Süper Loto ikramiyeleri oluşturdu
On Numara'da alınmayan ikramiye tutarı 5 milyon lira, Şans Topu'nda 3,8 milyon lira, Hemen Kazan'da da 525 bin lira oldu.
Milli Piyango biletlerinde ikramiyelerin alınması için talihlilere 1 yıllık süre tanınıyor. 1 yıl içinde tahsil edilmeyen ikramiyeler, otomatik olarak kamu payına dahil oluyor. Bu kapsamda ikramiyeler Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığına gönderiliyor.
İlgili yasaya göre de Savunma Sanayi Destekleme Fonu, Tanıtma Fonu, Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna aktarılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek konuluyor. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun yıllık bütçesine ödenek ayrılırken de bu paylar dikkate alınıyor.
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Son Güncelleme: 08.03.2015 13:37
Anahtar Kelimeler:
şans OyunlarıTalihlilerIkramiye
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