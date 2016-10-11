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3300 lira cepte kalsın

Kredi ve kredi kartı borcu yapılandırması başladı. Bankalar eğer yüksek faiz çıkartırsa sizin için ikinci bir yol daha var

3300 lira cepte kalsın

Kredi ve kredi kartı borcu yapılandırması başladı. Bankalar eğer yüksek faiz çıkartırsa sizin için ikinci bir yol daha var

11 Ekim 2016 Salı 09:01
3300 lira cepte kalsın
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48 ay vadeli kredi çekerek borcunu kapatmayı tercih eden, 10 bin lirada 3 bin 300 lira daha az ödüyor 
Bankalar kafa karıştırdı
Milyonlarca tüketici kredisi ve kart borçlusunu rahatlatmak için getirilen 72 aya varan yapılandırma imkanı tüketiciyi sevindirirken, faiz konusu kafaları karıştırdı. Uygulama ile yapılandırma faizi bankalara bırakıldı. Bankalar ise çıkardığı faturayla beklentileri karşılamadı. Sunulan faizler yüksek kaldı. Borcu kredi çekerek kapatmak, yapılandırmaktan daha avantajlı oldu.
Faiz oranları farklı
Düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından tüketici kredisi borcunu yapılandırmak için başvuranların karşısına kimi banka yüzde 1.40, kimi yüzde 1.49, kimi yüzde 1.47 gibi faiz oranları çıkardı. Mevcut tüketici kredisi faizlerinin yüzde 1.20 seviyelerine kadar düştüğü dikkate alındığında yapüandırmayla çıkan yüksek fatura gözler önüne serildi.
 Kredi çekmek avantajlı
10 bin lira tüketici kredisi borcu olan vatandaş, bunu yüzde 1.45 faizle yapılandırdığında 72 ayda 17 bin 615 lira ödemek zorunda kalıyor. Ama 10 bin liralık borcunu yüzde 1.29 faizli tüketici kredisi çekerek kapatma yolunu seçerse, 48 ayda toplam 14 bin 244 lira ödüyor. Yani tüketici kredisi çekmeyi tercih edenin cebinde 3 bin 371 lira kalıyor.
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3300 Lira Cepte KalsınKrediBanka
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