3300 lira cepte kalsın

Bankalar kafa karıştırdı
Milyonlarca tüketici kredisi ve kart borçlusunu rahatlatmak için getirilen 72 aya varan yapılandırma imkanı tüketiciyi sevindirirken, faiz konusu kafaları karıştırdı. Uygulama ile yapılandırma faizi bankalara bırakıldı. Bankalar ise çıkardığı faturayla beklentileri karşılamadı. Sunulan faizler yüksek kaldı. Borcu kredi çekerek kapatmak, yapılandırmaktan daha avantajlı oldu.
Faiz oranları farklı
Düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından tüketici kredisi borcunu yapılandırmak için başvuranların karşısına kimi banka yüzde 1.40, kimi yüzde 1.49, kimi yüzde 1.47 gibi faiz oranları çıkardı. Mevcut tüketici kredisi faizlerinin yüzde 1.20 seviyelerine kadar düştüğü dikkate alındığında yapüandırmayla çıkan yüksek fatura gözler önüne serildi.
Kredi çekmek avantajlı
10 bin lira tüketici kredisi borcu olan vatandaş, bunu yüzde 1.45 faizle yapılandırdığında 72 ayda 17 bin 615 lira ödemek zorunda kalıyor. Ama 10 bin liralık borcunu yüzde 1.29 faizli tüketici kredisi çekerek kapatma yolunu seçerse, 48 ayda toplam 14 bin 244 lira ödüyor. Yani tüketici kredisi çekmeyi tercih edenin cebinde 3 bin 371 lira kalıyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.