Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 29°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
104627
ALTIN
146.633
DOLAR
3.5663
STERLİN
4.7367
EURO
4.2001
Trafik kazalarını azaltacak buluş
Trafik kazalarını azaltacak buluş
Instagram’dan yeni özellik! Hikayelere renk katacak
Instagram’dan yeni özellik! Hikayelere renk...
Nokia 8 Türkiye'ye rekor fiyatla geliyor
Nokia 8 Türkiye'ye rekor fiyatla...
banner468

33 mesleğe daha belge zorunlulu getirildi

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından 33 mesleğe daha Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirildi

33 mesleğe daha belge zorunlulu getirildi

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından 33 mesleğe daha Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirildi

04 Ekim 2017 Çarşamba 13:57
33 mesleğe daha belge zorunlulu getirildi
banner404

MYK Başkanı Adem Ceylan, yaptığı açıklamada, "tehlikeli"  ve "çok tehlikeli" sınıfta yer alan mesleklerde mesleki yeterlilik belgesine sahip olunmasına önem verdiklerini belirterek, bu kapsamda ilk olarak aralarında betoncu, duvarcı, makine bakımcısı ve tünel kalıpçısının olduğu 40 meslek için  2015 yılında belge zorunluluğu getirildiğini anımsattı.
 
Belge zorunluluğu olan meslek sayısını daha sonra 48'e çıkarttıklarını hatırlatan Ceylan, 26 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlanan üçüncü tebliğ ile 33  yeni meslekte daha Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirildiğini bildirdi.
 
BELGESİZ İŞÇİ ÇALIŞTIRAN CEZALANDIRILACAK 
Ceylan, söz konusu meslekler arasında tren makinisti, PVC doğrama  montajcısı, iplik eğirme operatörü ve motosiklet bakım onarımcısı, otomotiv  kaportacısı, otomotiv montajcısı, motor testçisi, makine montajcısı ve otomotiv  prototipçisinin de olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
 
"Söz konusu mesleklerde 25 Eylül 2018'den itibaren Mesleki Yeterlilik  Belgesi olmayanlar çalıştırılamayacak. Çalıştıranlar hakkında cezai işlem  uygulanacak. Yeni 33 meslekle birlikte Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu  getirilen meslek sayısı toplamda 81'e yükseldi. Amacımız meslekleri ve bu  meslekleri icra edenlerin standartlarını üst seviyelere çıkartmak. Bunu  başardığımızda iş kazası sayısı düşecek, üretimin kalitesi ise artacak."
 
225 BİN ÇALIŞAN BELGE SAHİBİ OLDU 
Çalışanların mesleki standartlarının uluslararası seviyeye  çıkarılmasını amaçlayan MYK, yetkilendirdiği kuruluşlar aracılığıyla çalışanlara  Mesleki Yeterlilik Belgesi vermeye devam ediyor. Bugüne kadar 225 bin çalışana  belge veren Kurum, yıl sonunda sayıyı 300 bine yükseltmeyi hedefliyor. 
Çalışanların belgeye sahip olması için yetkili kuruluşlarca düzenlenen  teorik ve pratik sınavlarda başarılı olmaları gerekiyor. Belge zorunluluğu  getirilen mesleklerle ilgili sınav ve belge ücretleri devlet tarafından  karşılanırken, sınavlarda başarılı olanların alacağı Mesleki Yeterlilik  Belgesi'nin uluslararası geçerliği bulunuyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
MYKMesleki Yeterlilik Kurumu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya'dan beklenen müjde geldi
Rusya'dan beklenen müjde geldi
Özelmacıklı: “Tapunuza sahip çıkın”
Özelmacıklı: “Tapunuza sahip çıkın”
Faiz düşmezse birçok musibet bizi bekliyor
Faiz düşmezse birçok musibet bizi bekliyor

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim