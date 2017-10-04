33 mesleğe daha belge zorunlulu getirildi

MYK Başkanı Adem Ceylan, yaptığı açıklamada, "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıfta yer alan mesleklerde mesleki yeterlilik belgesine sahip olunmasına önem verdiklerini belirterek, bu kapsamda ilk olarak aralarında betoncu, duvarcı, makine bakımcısı ve tünel kalıpçısının olduğu 40 meslek için 2015 yılında belge zorunluluğu getirildiğini anımsattı.



Belge zorunluluğu olan meslek sayısını daha sonra 48'e çıkarttıklarını hatırlatan Ceylan, 26 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlanan üçüncü tebliğ ile 33 yeni meslekte daha Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirildiğini bildirdi.



BELGESİZ İŞÇİ ÇALIŞTIRAN CEZALANDIRILACAK

Ceylan, söz konusu meslekler arasında tren makinisti, PVC doğrama montajcısı, iplik eğirme operatörü ve motosiklet bakım onarımcısı, otomotiv kaportacısı, otomotiv montajcısı, motor testçisi, makine montajcısı ve otomotiv prototipçisinin de olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:



"Söz konusu mesleklerde 25 Eylül 2018'den itibaren Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayanlar çalıştırılamayacak. Çalıştıranlar hakkında cezai işlem uygulanacak. Yeni 33 meslekle birlikte Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslek sayısı toplamda 81'e yükseldi. Amacımız meslekleri ve bu meslekleri icra edenlerin standartlarını üst seviyelere çıkartmak. Bunu başardığımızda iş kazası sayısı düşecek, üretimin kalitesi ise artacak."



225 BİN ÇALIŞAN BELGE SAHİBİ OLDU

Çalışanların mesleki standartlarının uluslararası seviyeye çıkarılmasını amaçlayan MYK, yetkilendirdiği kuruluşlar aracılığıyla çalışanlara Mesleki Yeterlilik Belgesi vermeye devam ediyor. Bugüne kadar 225 bin çalışana belge veren Kurum, yıl sonunda sayıyı 300 bine yükseltmeyi hedefliyor.

Çalışanların belgeye sahip olması için yetkili kuruluşlarca düzenlenen teorik ve pratik sınavlarda başarılı olmaları gerekiyor. Belge zorunluluğu getirilen mesleklerle ilgili sınav ve belge ücretleri devlet tarafından karşılanırken, sınavlarda başarılı olanların alacağı Mesleki Yeterlilik Belgesi'nin uluslararası geçerliği bulunuyor.