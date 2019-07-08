32 maddelik ekonomi paketinin detayları belli oldu

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ekonomide yeni düzenlemeler içeren 32 maddelik kanun teklifinin detaylarını açıkladı. AK Partili Muş,Varlık Barışının süresi 6 ay daha uzatmayı teklif ettiklerini ifade etti. AK Parti Grup Başkanvekili Muş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle; "Bugün AK Parti olarak yeni bir teklif veriyoruz. Teklifimiz 32 maddeden oluşmaktadır. Bazı bilgiler vermek istiyorum. Bu paketimizin içerisinde varlık barışının süresini 6 ay daha uzatmayı teklif ediyoruz. Merkez Bankası'nın kanununda değişikliğe gidiyoruz. Bu aynı zamanda Türk ticaret kanunuyla da uyumlu hale gelmiş olacak. Zorunlu karşılıklarla ilgili yine pasif tarafına değil aktif tarafına da bakmak suretiyle Merkez Bankası'na bazı yetkiler vermeyi teklif ediyoruz."

"YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCININ 50 TL'YE ÇIKARILMASINI SUNDUK"

Muş, sözlerinin devamında şunları söyledi; Yurt dışına çıkış harcının 50 TL'ye çıkarılmasını sunmuş bulunmaktayız. Klonlanmış telefonların, 4 ay içerisinde kullanıma kapatılacak. Bunların sisteme dahil olabilmesi için, vatandaşlar 1 yıl içerisinde müracaat edip 250 lira yatırmaları halinde entegre edilecektir.

MERKEZ BANKASI BAŞKANININ GÖREVDEN ALINMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Biliyorsunuz Merkez Bankası Başkanı'nın görev değişikliğiyle alakalı farklı açıklamalar yapılıyor. 703 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK'nın maddesinde değişiklik yapılıyor. Şöyle bir ifade var. "Cumhurbaşkanında süreli atanan kamu yöneticileri, görevden alma gerekçeleri yanında, kurumsal hedeflere ulaşamaması nedeniyle de süresi tamamlanmadan görevden alınabilirler. Yapılan 703 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK'nın ek 35'inci maddesinde düzenleme yapılması suretiyle, cumhurbaşkanına böyle bir yetki tamamlanmaktadır. Yapılan uygulama hukukidir. Herhangi bir tartışma söz konusu değildir.

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2019, 13:32