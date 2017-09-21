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300 bin TL hibe 700 bin TL faizsiz kredi

KOSGEB teknolojisi yüksek ürünlerin desteklenmesi kapsamında işletmelere, 300.000 TL'si geri ödemesiz kalanı faizsiz 1 milyon TL destek verecek

300 bin TL hibe 700 bin TL faizsiz kredi

KOSGEB teknolojisi yüksek ürünlerin desteklenmesi kapsamında işletmelere, 300.000 TL'si geri ödemesiz kalanı faizsiz 1 milyon TL destek verecek

21 Eylül 2017 Perşembe 12:16
300 bin TL hibe 700 bin TL faizsiz kredi
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BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) desteğiyle teknoloji seviyesi yüksek katma değerli ürünlerin payının artırılması projesi ile KOBİ’lere 1 milyon TL destek verileceğini açıkladı, programın bütçesi 500 milyon TL olacak.

İlgili kredinin azami 300,000 TL’si geri ödemesiz, 700,000 TL’si faizsiz geri ödemeli olacak.

Söz konusu krediyi KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİGEL) kapsamında üretim ve ihracatta teknoloji seviyesi yüksek katma değerli ürünlerin ve KOBİ’lerin payının artırılması konulu bir projenin teklifi olarak tanımlayan Özlü programın bütçesini ise 500 milyon lira olarak açıkladı.

Özlü KOSGEB’in yılbaşında başlattığı sıfır faizli işletme kredisi kapsamında 10 Şubat ve 11 Temmuz tarihleri arasında 274,279 işletmeye 6.7 milyar lira destek sağladıklarına dikkat çekti. Kullanılan kredilerin 1.5 milyar liralık faiz gideri KOSGEB tarafından karşılandı.

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Anahtar Kelimeler:
Faruk Özlü
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