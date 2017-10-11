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3 şirketten her 1'i felaketzede

Türkiye'deki şirketlerin BT sistemlerinin dijital felaketlere karsı ne kadar hazırlıklı olduğunu ortaya koymak amacıyla bir anket düzenledi

3 şirketten her 1'i felaketzede

Türkiye'deki şirketlerin BT sistemlerinin dijital felaketlere karsı ne kadar hazırlıklı olduğunu ortaya koymak amacıyla bir anket düzenledi

11 Ekim 2017 Çarşamba 22:04
3 şirketten her 1'i felaketzede
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FELAKAT kurtarma ve iş sürekliliği alanında faaliyet gösteren Clonera, Türkiye’deki şirketlerin BT sistemlerinin dijital felaketlere karsı ne kadar hazırlıklı olduğunu ortaya koymak amacıyla bir anket düzenledi, İlki geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen ankete göre, 2016’da Türkiye’deki her 3 şirketten biri dijital felaket yaşadı. Clonera, iş dünyasının 2017 yılındaki dijital felaket tablosunu ortaya koyacak yeni anketini, 11 Ekim’de başlattı. BT yöneticileri, felaketlerolur.com/anket adresinden ücretsiz katılabildikleri anketle, şirketlerinin BT sisteminin felaketlere ne kadar hazırlıklı olduğunu da test edebiliyor. Yapılan açıklamaya göre, Clonera’nın geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiği ankete, 430 BT yöneticisi katıldı. Anket sonrasında hazırlanan rapora göre, Türkiye’deki her 3 şirketten biri son 1 yıl içinde en az bir dijital felaket yaşamasına rağmen, felaketlere karşı hazırlıklı değil. Çalışmaya katılan, en az 50 sunucuya sahip yaklaşık 200 şirketin yarısından fazlası, BT sistemlerini son 6 ay içinde test etmemiş. Yaklaşık üçte ikisi felaket kurtarma ve iş sürekliliği çözümü kullanmıyor.
2 ŞİRKETTEN BİRİNİN ÇÖZÜMÜ YOKMUŞ
Rapora göre, son 1 yılda her 3 şirketten biri dijital felaket yaşarken, her 2 şirketten birinin felaket kurtarma çözümü ve felaket senaryosunun olmadığı görülüyor. Her 3 şirketten ikisi felaket kurtarma çözümlerinin maliyetinin yüksek olduğunu düşünüyor. Bunun yanında rapor, her 4 şirketten birinin felaket kurtarma testi yapmadığını ve çözümlerinin efektif olup olmadığını bilmediğini gösteriyor. Felaket kurtarma çözümleriyle ilgili satın alma ve test işlemlerini tercih eden firmaların sayısının az olmasına rağmen, araştırmaya katılan her 3 şirketten ikisi, mevcut sisteminin kendisini felaketlerden koruyacağına inanmadığını söylüyor.

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