3 kurum yüzlerce memur alacak! İşte tüm şartlar

MALİYE Bakanlığı, Göç İdaresi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı memur alımı ilanları yayınladı. Binlerce personelin istihdam edileceği ilanlara ilişkin detaylar kamuoyuyla paylaşıldı.

MALİYE BAKANLIĞI BİN PERSONEL ALACAK

Resmi Gazete'nin 6 Nisan tarihli sayısında Maliye Bakanlığı merkez teşkilatı için bin adet personel istihdam edileceği yayımlandı. Yapılacak olan alımların 9. dereceden gerçekleşeceği, ilanın detayları arasında yer alan bir diğer bilgi olarak göze çarpıyor. Vergi müfettişi olarak istihdam edilecek personelin alımına ilişkin henüz tarih netleşmedi. Maliye Bakanlığı vergi müfettişliği başvuru için öncelikli şartlardan biri KPSS'den 80 puan ve üzeri almış ve 35 yaşını doldurmamış olmak şeklinde özetlenebilir.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 335 PERSONEL ALACAK

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilana göre 335 personel istihdam edilecek. Göç İdaresi personel alımı başvuru bilgilerine ilişkin detaylar netleşti. Başvuru yapacak olan adaylar yarından itibaren başvurularını gerçekleştirebilirler. Yayımlanan ilana göre başvuru tarihleri 9-17 Nisan aralığı olarak belirlendi. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan istihdam için belirlenen kadrolar şu şekilde: Büro personeli 79, kameraman 1, taşra teşkilatı için büro personeli 239, sosyal çalışmacı 16 olarak belirlenmiş olup toplamda 318 büro memuru, 1 kameraman ve 16 sosyal çalışmacı şeklinde listeleniyor.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 240 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan duyuruya göre istihdam edilmek üzere 240 adet tam zamanlı sözleşmeli personel alınacak. 34 farklı pozisyon için yapılacak olan personel alımı, merkez ve taşra teşkilatı için sağlanacak. Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı için başvuru yapmak isteyen adayların 2016 KPSS'den KPSSP93 ve KPSSP94 puan türlerinden minimum 60 puan almış olmaları gerekiyor.

Gerçekleşecek 240 adet tam zamanlı sözleşmeli personel alımı için belirlenen kadrolar şu şekilde:

Büro Personeli (Dava Takip) 3, Büro Personeli (Giriş Kontrol) 8, Büro Personeli (Fotoğraf) 1, Büro Personeli (Mali İşler) 14,

Tekniker (Elektrik Teknikeri) 3, Tekniker (Elektronik Teknikeri) 8, Tekniker (Bilgisayar Teknikeri) 16, Tekniker (Harita Kadastro) 5,

Tekniker (İnşaat) 3, Tekniker (Sıhhi Tesisat) 1, Tekniker (Tapu Kadastro) 1, Tekniker (Video Montaj) 1, Büro Personeli (Ambar) 3,

Büro Personeli (Mal Sorumlusu) 12, Büro Personeli (Hesap Sorumlusu) 6, Büro Personeli (Kasiyer) 2, Büro Personeli 41, Büro Personeli (Resepsiyon) 2,

Teknisyen (Bilgisayar/ Veri Bankası) 9, Teknisyen (Bakım Onarım) 2, Teknisyen (Basın Yayın) 2, Teknisyen (Elektrik) 4,

Teknisyen (Motor) 2, Teknisyen (Santral) 3, Teknisyen (Elektronik) 3, Teknisyen (Gemi İnşa) 1, Teknisyen (Klima İklimlendirme) 1,

Teknisyen (Sıhhi Tesisat) 3, Destek Personeli (Bahçıvan) 3, Destek Personeli (Berber) 6, Destek Personeli (Boyacı/ Badanacı) 4, Destek Personeli (Hizmetli) 59,

Destek Personeli (Garson) 6, Destek Personeli (Terzi) 2

Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvuru tarihi belli oldu. Başvurular 9 Nisan 15:00'da başlayıp 30 Nisan 14:00'da sona erecek. Sahil Güvenlik Komutanlığı mülakat tarihi de ''15 Mayıs 2018'den sonra'' şeklinde açıklandı. Bu durum mülakat tarihinin henüz belli olmadığını gösteriyor.