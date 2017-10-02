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3 kapı dönemi kapandı

Avrupa otomobil pazarında bir dönem kapandı. Üç kapılı hatchback modeller Avrupa yollarına veda etti. Üç kapılı otomobillerin satışı yaklaşık yüzde 10 geriledi

3 kapı dönemi kapandı

Avrupa otomobil pazarında bir dönem kapandı. Üç kapılı hatchback modeller Avrupa yollarına veda etti. Üç kapılı otomobillerin satışı yaklaşık yüzde 10 geriledi

02 Ekim 2017 Pazartesi 10:20
3 kapı dönemi kapandı
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BATI Avrupa binek otomobil pazarında tüketici tercihleri değişmeye başladı. Son yıllarda SUV araçlara olan talep artarken, üç kapılı hatchback otomobilere ilgi oldukça azaldı. 
Jato verilerine göre 2007'de Avrupa'da trafiğe çıkan otomobillerin yüzde 15'i üç kapılıydı. Bu oran 2009'da yüzde 17'e kadar çıktı. 2009'da toplam 2.4 milyon adet küçük ve kompakt üç kapılı otomobil satıldı. Üç kapılı modeller ilk otomobilini alan tek başına yaşayan gençler ve yeni evli çiftler tarafından tercih ediliyordu. Ancak, finansal kriz sonrasında tüketicilerin beklentileri ve öncelikleri değişmeye başladı. Sabah'ın haberine göre, tüketiciler üç kapılı modellerden uzaklaştı. Avrupa'da SUV araçlara olan talep arttı. Bunun sonucunda 2016'da üç kapılı otomobillerin pazar payı yüzde 10 gibi yüksek bir oranda düşerek yüzde 6.3'e geriledi. 2016'da üç kapılı otomobil satışları 961 bin adete indi.
 
TALEP HIZLA AZALIYOR 
Avrupa'da üç kapılı hatchback otomobillere olan talebin azalması, otomotiv üreticilerinin de radikal kararlar almasına neden oldu. Birçok üretici ürün gamından üç kapılı versiyonları çıkardı. 
B segmentinin popüler modelleri Renault Clio, Fiat Punto ve Nissan Micra'nın üç kapılı modelleri piyasada satılmıyor. Sadece beş kapılı versiyonları var.
 
DOĞUŞTAN ÜÇ KAPILI OTOLAR 
Bazı markaların sadece üç kapılı olarak ürettiği modeller hâlâ talep görmeye devam ediyor. Doğuştan üç kapılı modellerin başında Fiat 500, Smart Fortwo, Opel Adam, DS 3, Volkswagen Beetle, Ford Ka ve Volkswagen Scirocco geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
HatchbackAvrupa
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