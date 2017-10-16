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3 bin 200 gence istihdam

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda kalan gençler, devlet tarafından kendilerine sağlanan istihdam uygulaması kapsamında iş sahibi oluyor

3 bin 200 gence istihdam

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda kalan gençler, devlet tarafından kendilerine sağlanan istihdam uygulaması kapsamında iş sahibi oluyor

16 Ekim 2017 Pazartesi 14:08
3 bin 200 gence istihdam
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BAKANLIĞIN sunmuş olduğu sosyal hizmet modellerinden reşit oluncaya kadar yararlanan gençler, kurum bakımından ayrıldıktan sonra kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam ediliyor. Böylece gençlere sosyal güvenceye ve düzenli bir gelire sahip olarak yaşamlarını idame ettirme desteği sağlanıyor. 1988 yılından beri devam eden istihdam hakkı uygulaması kapsamında 43 bin 386 genç, kamu kurumlarında istihdam edildi.

İstihdam edilen gençlerin yaklaşık yüzde 50’si yani 22 bin 84 kişi, 2003-2016 yılları arasında istihdam edildi. 2017 yılı için ise Devlet Personel Başkanlığınca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kurumlarda kalan gençler için 3 bin 200 kişilik kadro ayrıldı.

Devlet Personel Başkanlığı tarafından 16 Ekim Pazartesi günü 2017 Merkezi Yerleştirme İşlemleri ile ilgili duyuru ve başvuru kılavuzu yayınlanacak. Tercih işlemleri ise 18 Ekim Çarşamba günü başlayacak.

Devlet Personel Başkanlığınca tercih işlemleri alındıktan sonra atama sonuçlarının açıklanması için Kasım ayında Bakanlık organizasyonu ile atama töreni yapılacak.

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Aile Ve Sosyal Politikalar BakanlığıIstihdamDevlet Personel Başkanlığı
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