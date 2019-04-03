3 aylık toplam enflasyon ne oldu?

OCAK, Şubat ve Mart ayında enflasyon toplamda yüzde 2,26 oldu. İlk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü geçmesi durumunda memurlar enflasyon zammı alacak. 2019 Ocak, Şubat ve Mart ayında enflasyon toplamda yüzde 1,22 çıktı.

MEMURLAR İÇİN ENFLASYON ZAMMI OLUŞMUŞ DEĞİL

TÜİK verilerine göre, 2019 Ocak ayında enflasyon yüzde 1,06, Şubat ayında yüzde 0,16, Mart ayında da yüzde 1,03 arttı. 3 aylık toplam enflasyon yüzde 2,26 oldu. Memurlar, 2019'un ilk yarısında yüzde 4 zam aldı. Eğer enflasyon Nisan, Mayıs ve Haziran verileriyle beraber yüzde 4'ü aşarsa memurlar, aşılan miktarda enflasyon farkını alacak. Memurlar 2018'in ikinci yarısında yüzde 6,70 enflasyon farkı almıştı.