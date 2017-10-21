2B'den 2,4 milyar TL gelir bekleniyor

BÜTÇE gelirlerine, 2B taşınmazlarının satışından 2019'da 740 milyon 304 bin lira, 2020'de 658 milyon 48 bin lira katkı sağlanacağı tahmin ediliyor. Hazine'ye ait tarım arazilerinin satış gelirlerinin 2018'de 123 milyon 384 bin lira, 2019'da 135 milyon 722 bin lira ve 2020'de 152 milyon 174 bin lira olması bekleniyor. 2B taşınmazlarının satışından 3 yılda 2 milyar 385 milyon lira, hazineye ait tarım arazilerinin satışından ise 411 milyon 280 bin lira gelir öngörülüyor.

482 BİN TAŞINMAZ SATILDI

Maliye Bakanlığı verilerine göre, kamuoyunda "2B yasası" olarak bilinen ve devlet ile vatandaş arasında yıllardır süregelen sorunu çözüme kavuşturan 6292 sayılı Kanun uyarınca, Orman Kanunu'nun 2. maddesinin (b) fıkrası kapsamındaki taşınmazlardan Ağustos'a kadar 666 bin hak sahibine yaklaşık 482 bin taşınmaz satıldı. Söz konusu satışların toplam değeri 9,5 milyar lira olurken, bu bedelin 6,5 milyar lirası tahsil edildi. Düzenleme kapsamında belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan Hazine'ye ait tarım arazilerini 31 Aralık 2011 itibarıyla en az 3 yıldan beri kiralayan ve kira sözleşmesi halen devam eden kiracılar, 31 Aralık 2011 itibarıyla en az 3 yıldan beri tarımsal amaçlı kullanan ve kullanımı halen devam eden kullanıcıları ve hissedarları, tebliğ edilen satış bedelini itiraz etmeksizin kabul etmeleri halinde doğrudan satış hakkından yararlanabiliyor.