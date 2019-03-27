29 yaşından küçük olanlara veriliyor! Devletten gençlere 10 bin 592 TL

GENÇLERİN iş kurması vergi ve prim desteğiyle teşvik ediliyor. 1 yıl boyunca 10 bin 592 lira prim desteği sağlanırken, gençler 3 yıl vergi istisnasından da yararlanıyor.

HAZİNE TARAFINDAN KARŞILANIYOR

Genç girişimcilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren 3 vergilendirme döneminde, elde ettikleri kazançların yıllık 75 bin liralık kısmı gelir vergisinden istisna tutuluyor. Genç girişimcilere, sigorta prim teşviği de veriliyor. Bu kapsamda, ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri, tescil tarihinden itibaren 1 yıl süreyle prime esas kazanç alt sınırı üzerinden Hazine tarafından karşılanıyor.

29 YAŞINDAN KÜÇÜK OLUNMASI GEREKİYOR

Bu yıl sağlanan destek ayda 882,65 lirayı ve toplamda yıllık olarak 10 bin 591 lira 80 kuruşu buluyor. Bu teşvikten yararlanılması için mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olunması, kendi işinde bilfiil çalışılması gerekiyor. Vergi dairesinden 'Genç Girişimcilere Kazanç İstisnası Belgesi' almak gerekiyor.