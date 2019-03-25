27 aydır böylesi yaşanmadı! Bir günde 1,6 milyar dolar çıktı

YABANCI yatırımcılar, Çin hisse senetlerinde bugün, Aralık 2016'dan bu yana görülen en yüksek günlük satışı yaptılar. Bloomberg'in haberine göre, Çin hisse senetlerinden bugünkü çıkış 10,8 milyar yuanı (yaklaşık 1,6 milyar dolar) buldu.

YATIRIMCILAR RİSKTEN KAÇIYOR

Analistler, önde gelen ekonomilerin yavaşladığına dair son verilerin yatırımcıları riskten kaçışa ittiğini ve yüksek riskli gördükleri Çin hisse senetlerinden çıktıklarını ifade etti.

DÜŞÜŞE RAĞMEN YÜZDE 22 ARTIDA YER ALIYOR

Öte yandan bugün yaşanan yüzde 1,7'lik düşüşe rağmen Shanghai Endeksi yıl başından bu yana yüzde 22 artıda yer alıyor ve önde gelen borsalar arasında en iyi performans gösteren olmayı sürdürüyor.