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Günlük Burç Yorumu - 19 Mart 2018 Pazartesi
19 Mart Günlük Burç Yorumu

250 yıllık saati kuracak kimse olmayınca durdu

Siirt'te daha önce, 889 yıllık tarihi Ulu Camisi'nde yer alan ve 3 kuşaktır bir aile tarafından bakım ve onarımı yapılan yaklaşık 250 yıllık saat, son tamircisinin 77 yaşında olması ve kuleye çıkamamasından dolayı durdu.

250 yıllık saati kuracak kimse olmayınca durdu

Siirt'te daha önce, 889 yıllık tarihi Ulu Camisi'nde yer alan ve 3 kuşaktır bir aile tarafından bakım ve onarımı yapılan yaklaşık 250 yıllık saat, son tamircisinin 77 yaşında olması ve kuleye çıkamamasından dolayı durdu.

19 Mart 2018 Pazartesi 10:53
250 yıllık saati kuracak kimse olmayınca durdu
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1974 yılında Hükümet Caddesi eski valilik binası yanında saat kulesinin yapılmasıyla tarihi Ulu Cami'den sökülen tarihi saat, isminin verildiği saat kulesine yerleştirildi. 72 basamaklı ve içi dar olan kuleye çıkıp inmek bir hayli güç olmasına rağmen saatin gönüllü bakım ve onarımını yapan 77 yaşındaki Turan Özel, yaşlandığı için saat kulesine çıkamayınca, kurulamayan saat durdu. Saatin ilk bakım ve onarımının dedesi tarafından yapıldığını aktaran Özel, "Mekanik olan bu saat 250 yıllıktır. Siirt Ulu Camisi'nde kulesi vardı. Saat kulesi 1974'te yapılınca buraya getirdiler. Halen bakım ve tamircisi benim. Her gün yağlanması ve kurulması gerekir. Her gün çıkıp kurulması gerekir, saat başı çalıyor" dedi.

45 yıldır kendisi bakıyor

Yaşlandığı için merdivenlerden çıkamadığını aktaran Özel, bu mesleği çocuklarına da öğrettiğini, ancak saat kurulumunu çocuklarının ihmal ettiğinden yakındı. Özel, "Ben 45 yıldır bu saate bakıyorum, benden önce dedem bakıyordu, dedemden sonra dayım bakıyordu. Dayımdan sonra da amcamın oğlu bakıyordu ve sonra ben baktım. Kaç kuşaktır ailemiz bakıyor bu saate. Dedemin de dayımın da mesleği saatçiydi. Dayımdan öğrendim saatçiliği, bu mesleği çocuğuma öğrettim. 5 çocuğumdan ikisi saat tamirciliği yapıyor. Bunlara her gün çocuk gibi bakmak gerekir. 72 tane basamak var, ben artık çıkamıyorum" diye konuştu.

Eskiden bu saatin gür bir sesi çıktığını, saat çaldığında yakın köylerden bile duyulduğunu aktaran Özel, "Ben 12 yaşlarındayken çıkıp çalıştırıyordum. Sesi çaldığı zaman köyümüzden duyuluyordu" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
SiirtteUlu CamiSaat
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