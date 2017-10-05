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240 milyonluk ‘cam’ yatırımı

Şişecam, Eskişehir fabrikasında 240 milyon liralık yeni fırın yatırımı gerçekleştirecek. 2018’de faaliyete geçecek fırın yıllık 150 bin ton üretim kapasitesine sahip olacak

240 milyonluk ‘cam’ yatırımı

Şişecam, Eskişehir fabrikasında 240 milyon liralık yeni fırın yatırımı gerçekleştirecek. 2018’de faaliyete geçecek fırın yıllık 150 bin ton üretim kapasitesine sahip olacak

05 Ekim 2017 Perşembe 12:21
240 milyonluk ‘cam’ yatırımı
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BURSA, Eskişehir ve Mersin’de kurulu üç fabrikasıyla Türkiye’nin en büyük cam ambalaj üreticisi Şişecam Cam Ambalaj, Haziran ayında gerçekleştirdiği 120 milyon liralık yatırımla Türkiye’deki kapasitesini 1 milyon ton seviyesine çıkarmıştı.

Dünyanın 5. büyüğü

Dünyada beşinci büyük cam ambalaj üreticisi olan Şişecam, Eskişehir Cam Ambalaj Fabrikası’nda yapacağı 240 milyon liralık yeni fırın yatırımıyla Türkiye’deki cam ambalaj üretim kapasitesini yaklaşık 1.2 milyon tona çıkaracak.

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, Türkiye için değer yaratmayı sürdürdüklerinin altını çizerek, “Topluluğumuz, kuruluşundan bu yana geçen 81 yılı aşkın sürede kazanımlarını yine ülkemize yatırmış ve dünyada kendi alanında söz sahibi konuma gelmiştir. Sürdürülebilir büyüme hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Söz konusu yatırımla Türkiye’deki en büyük cam ambalaj fırınımızı devreye alacağız” dedi.

Türkiye için değer yaratmayı sürdürdüklerinin altını çizen Kırman, şöyle devam etti:

“Topluluğumuz, kuruluşundan bu yana geçen 81 yılı aşkın sürede kazanımlarını yine ülkemize yatırmış ve dünyada kendi alanında söz sahibi konuma geldi. Bu yatırımla Türkiye’deki en büyük cam ambalaj fırınımızı açmış olacağız ve ülke ekonomisine yaptığımız katkılara bir yenisini daha ekleyeceğiz.” 

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Anahtar Kelimeler:
ŞişecamEskişehirYatırımEskişehir Cam Ambalaj Fabrikası
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