22. Dünya Petrol Kongresi

BİN Ahmed: - "Şu anda elektrikli ve hibrid araçlar dünyadaki tüm araçların yüzde 1'ini oluşturuyor ama lityum çok sınırlı bir kaynak.Bu kaynağın miktarını arttıramıyoruz. Elektrikli araçların satışlarının artması şu an biraz endişe verici" Bahreyn Petrol Bakanı Şeyh Muhammed bin Halife bin Ahmed Al Halife, son dönemde dünya genelinde artışa geçen elektrikli araç satışına ilişkin, "Şu anda elektrikli ve hibrid araçlar dünyadaki tüm araçların yüzde 1'ini oluşturuyor ama lityum çok sınırlı bir kaynak. Bu kaynağın miktarını arttıramıyoruz. Elektrikli araçların satışlarının artması şu an biraz endişe verici." dedi.
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