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Alanya'da muhtar cinayeti
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21 öğretmen FETÖ'den gözaltına alındı

Aksaray merkezli 2 ilde Fethullançı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda mesleğinden ihraç edilen aralarında kadınlarında bulunduğu 21 öğretmen gözaltına alındı

21 öğretmen FETÖ'den gözaltına alındı

Aksaray merkezli 2 ilde Fethullançı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda mesleğinden ihraç edilen aralarında kadınlarında bulunduğu 21 öğretmen gözaltına alındı

05 Ekim 2017 Perşembe 11:42
21 öğretmen FETÖ'den gözaltına alındı
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AKSARAY Cumhuriyet Başsavcılığı darbe girişimi ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında örgüt içinde faaliyet yaptığı ileri sürülen ve mesleğinden ihraç edilen 21 öğretmen hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine bugün Aksaray ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 21 öğretmen gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

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