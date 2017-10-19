Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 17°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108434
ALTIN
151.325
DOLAR
3.6580
STERLİN
4.8110
EURO
4.3278
20 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
20 Ekim 2017 Alanya -...
Beyin ödemi her yaş için risk!
Beyin ödemi her yaş için...
Mikro enjeksiyon tartışmalarına uzmanından yanıt
Mikro enjeksiyon tartışmalarına uzmanından yanıt
Flaş Haber
Akdeniz'de korkutan deprem
Kapat
banner468

'2030'a kadar deprem bekleniyor'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "2030'a kadar bu deprem bekleniyor ve 7'nin üzerinde olacak. Böyle bir deprem olursa biz buna hazırlıklı mıyız İstanbul'da? Emin olun hazırlıklı değiliz." dedi

'2030'a kadar deprem bekleniyor'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "2030'a kadar bu deprem bekleniyor ve 7'nin üzerinde olacak. Böyle bir deprem olursa biz buna hazırlıklı mıyız İstanbul'da? Emin olun hazırlıklı değiliz." dedi

19 Ekim 2017 Perşembe 21:31
'2030'a kadar deprem bekleniyor'
banner404

"KAYSERİ Kentsel Dönüşüm ve Stratejik Yaklaşımlar Kurultayı"na katılan  Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, bu ülkenin yüzde 90'dan fazlasının 1, 2, 3 ve  4'üncü derecede deprem kuşağı olduğunu söyledi.
1 ve 2'nci derecede olan deprem alanının miktarının yüzde 66 olduğunu  ifade eden Özhaseki, nüfusun yüzde 71'nin de bu bölgelerde yaşadığını belirtti.
 
Türkiye'de son yüzyıl içerisinde 6 ve üzerinde 56 deprem olduğunu  anımsatan Özhaseki, son yüzyıldaki depremlerde 83 bin can kaybı ve maddi zararın  da 100 milyon dolar civarında olduğunu anlattı.
 
Herkesin bilmesi gereken gerçeğin Türkiye'nin 1'inci ve 2'nci derece  deprem kuşağında olduğuna ve kendileri için de büyük bir tehlike ve tehdit  oluşturduğuna dikkati çeken Özhaseki, şöyle devam etti:
 
"İstanbul için üç aşağı beş yukarı aynı şeyleri söyleyebiliriz.  Korkutmak için söylemiyorum ama bunları söylemeliyiz. Birbirimizi uyarmadan iyi  bir iş yapmış olmayız. 1939'da Erzincan'da bir deprem olmuş, 3 sene sonra  Niksar'da, 1 sene sonra Tosya'da oluyor. Çizgi devam ediyor. Bolu'da olur,  Abant'ta olur. 1999'da Gölcük'te vurdu. Dümdüz bir çizgi, Kuzey Anadolu Fay Hattı  diyorlar. Şimdi Marmara açıklarında bekleniyor. Hocalar bunu söyledikten sonra bu  fay hattının hareketli olduğu, yakın bir zamanda patlayacağı tehlikesini  uyardıktan sonra, bir de diyorlar ki 'zaten yerin altında olan bu işi çok  bilebilme imkanımız yok ancak geçmişe doğru hareketlenmelere bakarak, onun  periyotlarına bakarak, zaman dilimlerine bakarak kaç senede bir orada deprem  olduğunu bilebiliriz.' diyorlar. Marmara'da 5 tane segment var. En tehlikeli olan  Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın ucundaki segmentteki fay hattı 500 senede bir  patlıyor. 550'li senelerde patlamış, 950-960'larda yeniden bir hasar oluşmuş,  1500'lerde var. Şimdi süre doldu diyorlar. Bütün hocalar bunu söylüyor. Bu iki  konuda hocalar hemfikir. 2030'a kadar bu deprem bekleniyor ve 7'nin üzerinde  olacak. Böyle bir deprem olursa biz buna hazırlıklı mıyız İstanbul'da? Emin olun  hazırlıklı değiliz. Mevzi olarak Anadolu'nun bir yerinde olursa onun altından  kalkmak kolay. Ama böyle bir deprem İstanbul'da olursa İstanbul Büyükşehir  Belediyesinin afet bölümünde hazırlanan deprem raporlarına göre riskli gözüken  bağımsız birim sayısı 600 bin civarında. Bunun belki büyük bir kısmı çok hasarlı  olarak yıkılır, bir kısmı az hasarlı olarak yıkılır ama yıkıldığında Allah  korusun bütün sokaklar kapanır, iletişim biter, altyapı biter, insanlar moralman  çöker. Bunun karşımıza çıkaracağı hasarın beledi neredeyse 100 milyon doları  buluyor."
 
Hocaların 12-13 sene sonra en geç  deprem olacağını söylediğini  aktaran Özhaseki, "Belki yarın sabah olur bilmiyoruz, hiç olmaz inşallah,  Allah'tan dileğimiz o ama 15 seneye kalmayacak diyorlar. Bizim 15 seneye kadar  İstanbul'u baştan sona yenilememiz lazım. Riskli gördüğümüz bütün yapıları elden  geçirmemiz lazım. Belediye başkanlarına desek vererek bu işi hızlandırmamız  lazım. Hazırlık yapmamız lazım, yapmazsak ne olur, bir gün deprem gelir kendini  hatırlatır." diye konuştu.
 
HDP'nin elinde bulunan ve kayyum atanan belediyelere değinen Bakan  Özhaseki, bu belediyelerin neredeyse bütçelerinin tamamını devletten aldıklarını  söyledi.
 
Bunun yüzde 90-95 aralığında olduğuna dikkati çeken Özhaseki, "Yatırım  bütçeleri yüzde 0'larda. Yüksekova'nın yatırım bütçesi yüzde 2,12, Hani yüzde 0,  Ergani yüzde 0,94, Dargeçit 0,30, Derik 0,3. İyi de diğer belediyelerin böyle mi  yatırım bütçeleri? Yok, bizimkiler yüzde 40, 50, 60, 70'lerde. Bunların personel  masrafları yüzde 90'larda. Bütçesinin neredeyse tamamı devletten geliyor, onu  direkt olarak personellerine veriyorlar. Iğdır'da personel gideri taşeronla  birlikte yüzde 91,8, Sur'da yüzde 81,8, Mazıdağı'nda yüzde 88, gidiyor böyle."  dedi.
 
Yurt dışında da çok ciddi operasyonlar yaptıklarını vurgulayan  Özhaseki, o bölgelerde kendileri için bir tehdit oluşturmaması adına müthiş bir  harekatın içerisinde olduklarını dile getirdi.
 
Türkiye'nin ekonomide büyüdüğüne işaret eden Özhaseki, "Sene sonunda  herhalde yüzde 5'in üzerinde bir büyüme gerçekleştireceğiz. 5'in üzerinde bir  büyüme 28 tane Avrupa ülkesinin büyüme hızının neredeyse iki misli. Ortalama  söylüyorum. Bu alanda neredeyse dünya üçüncüsüyüz. Şükür Allah'a işimiz de iyiye  gidiyor." diye konuştu.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
2030 a kadar deprem bekleniyor 039
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Esnaf ve sanatkâr iç huzurun teminatıdır’
‘Esnaf ve sanatkâr iç huzurun teminatıdır’
Kredi kartı borcu ödenemiyor
Kredi kartı borcu ödenemiyor
Kalkınmada kadının rolü için toplandılar
Kalkınmada kadının rolü için toplandılar

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim