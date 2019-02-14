'2023'te 70 milyon hedefini rahat yakalarız'

PROFESYONEL Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, sektörün böyle devam etmesi halinde turizmde büyük bir sıçrama olacağını belirterek, "2023'te 70 milyon turist hedefini rahat yakalarız. Çünkü son iki yılda önemli atılımlar gerçekleştirildi." dedi.

Başkan Atmaca, POYD'un aylık geleneksel yemeğinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, erken rezervasyonlarda bütün pazarlarda yüzde 8-10 artış olduğunu söyledi. Atmaca, 2018'in tüm zamanların en iyi sezonu olduğunu hatırlatarak, bu yıl için de erken rezervasyon verilerinin çok iyi geldiğini belirtti.

Rakamların hızlı ilerlediğini vurgulayan Atmaca, Antalya Havalimanı'ndaki inşaatların büyük bölümünün bitmesinin güzel bir haber olduğunu kaydetti.

"2019 çok keyifli, güzel bir sezon olacak. Fiyatlarımızı ve turist sayısını da artırarak, 2018'de kırdığımız rekoru bu yıl daha da yukarı çıkarmak istiyoruz. Erken rezervasyonlarda bütün pazarlarda yüzde 8-10 artış var. Özellikle İngiltere'deki artış yüksek oranlarda, yüzde 10'lara varan artış söz konusu. Krizden sonra İngiltere'den ciddi artışların olması bizi mutlu etti." diyen Atmaca, iç pazarda küçük bir daralma olduğunu ancak son günlerdeki rezervasyonlarla bunun da dengelendiğini anlattı.

Almanya, Hollanda ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinden de rezervasyonlarda artış olduğuna işaret eden Atmaca, bütün pazarlarda Antalya'ya olan ilginin artarak devam ettiğini dile getirdi.

Brüksel'de fuara katıldıklarını ve Belçika'nın da rezervasyonda iyi gittiğine dikkati çeken Atmaca, iç pazarda da rezervasyon kampanyalarının sürdüğünü aktardı.

"Turizmciler de yeni hedefe kilitlendi"

Erken rezervasyonlarda hiçbir sorun olmadığını, özellikle konaklama sektörünün lehine işlediğini bildiren Atmaca, şunları kaydetti:

"Artışlar çok iyi yönde ve pozitif. Çok iyi bir sezon geliyor. 2018'de rekor yakalanınca, 2023 hedefinin revize edilmesi gerekiyordu. 2019 ile ilgili veriler de bu kadar güzel olunca ulaşılabilir bir hedef belirlendi. Sektör böyle devam ederse, sıkıntılar olmazsa uluslarası güvenlikle ilgili problemimiz olmazsa 2023'teki 70 milyon turist hedefini rahat yakalarız. Çünkü son iki yılda önemli atılımlar gerçekleştirildi. Turizmciler de yeni hedefe kilitlendi. Bizim hedefimiz her zaman yukarı çıkmaktı. Ülkeye ne kadar fazla turist gelirse o kadar önemli. Turizm, içinde 60'dan fazla sektörü barındıran bir hareket. Tüm paydaşların vereceği emekle hedeflere ulaşılacak."

Türkiye'nin, 70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir hedefine ulaşacak altyapıya sahip olduğuna işaret eden Atmaca, bütün paydaşların el ele verdiği, kamudan da destek aldıkları sürece ulaşılamayacak hedefler olmadığını aktardı.

Atmaca, "2018'de tüm zamanların rekoru kırıldı. Bu yıl da tüm zamanların rekorunun kırılacağını ümit ediyorum. Satış ve otel müdürlerimize çok güveniyorum. Onların ve pazarlardaki tur operatörlerinin desteğiyle 2019 çok iyi olacak." dedi.