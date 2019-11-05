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2020 zam oranı belli oldu! İşte kalem kalem ayrıntılar

Yeni yılda ceza, vergi ve harçlara yapılacak zam oranı netleşti. TÜİK'in resmi verilerine göre yıl başında motorlu taşıtlar vergisi, harçlar, trafik cezaları yüzde 22.58 zamlanacak.

EKONOMİ 05.11.2019, 08:55
2020 zam oranı belli oldu! İşte kalem kalem ayrıntılar
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TÜİK verilerine göre, önümüzdeki yıl kamu mal ve hizmetleriyle vergi ve harçlarına yüzde 22.58 oranında yeniden değerleme zammı uygulanacak. Buna göre emlak vergileri yüzde 11.29 artacak. Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 235 liradan 288 liraya çıkacak. En ucuz otomobilin Motorlu Taşıtlar Vergisi 861 liradan bin 55 liraya çıkacak.Başta vergiler, harçlar ve trafik cezaları olmak üzere bir çok kamu mal ve hizmete yeni yıldan itibaren her yıl Yeniden Değerleme Oranı (YDO) kadar zam yapılıyor. YDO her yıl ekim ayı üretici fiyatlarının açıklanmasıyla netleşiyor. TÜİK verilerine göre YDO bu yıl yüzde 22.58 olarak gerçekleşti. Geçen yıl yüzde 14.47 olan YDO nedeniyle bu yıl yıl başından itibaren her şeye yüzde 14.47 zam yapılmıştı.

TELEFON GETİREN 1.838 TL ÖDEYECEK

Yeni zamlarla birlikte yıl başından itibaren yurt dışından telefon getirenler bin 500 lira yerine bin 838 lira harç ödemek zorunda kalacak. Bu harç daha temmuz ayına kadar 618 liraydı. Temmuz ayında bu harç bin 500 liraya çıkarılmıştı. Yıl başından itibaren 4 yıl ve üzerindeki pasaportların harcı 812 liradan 995 liraya, ehliyet harcı 613 liradan 751 liraya çıkacak. Kırmızı ışıkta geçen ve araçta cep telefonu kullananlar yeni yıldan itibaren 235 TL yerine 288 TL ceza ödeyecek. En düşük değerdeki 1 ila 3 yaşındaki bir otomobilin Motorlu Taşıtlar Vergisi 861 liradan bin 55 liraya çıkacak.Yasa gereği Emlak Vergileri yeniden değerleme oranının yarısı kadar arttırılabiliyor. Bu nedenle YDO en düşük düzeyi olan yüzde 22.58 oranında çıkarsa Emlak Vergisi de önümüzdeki yıl en az yüzde 11.29 oranında artacak. Bunun yanı sıra çöp ve atık su bedelleriyle çevreyle ilgili vergiler de en az YDO oranı kadar zamlanacak.

#2020 zam oran #ceza #vergi #harç #tüik
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