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2020 destekleri belli oldu! İşte detaylar

Ekonominin belkemiği çiftçinin, 2020 yılında alacağı destekler belli oldu. Mazot yardımı artarken, gelecek yıl ilk kez gübre parası ödenecek. Çobanlara 5 bin lira teşvik verecek olan devlet, et üreticisine hayvan başı 25 ila 600 lira destek sağlayacak.

EKONOMİ 29.10.2019, 11:28
2020 destekleri belli oldu! İşte detaylar
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ÇİFTÇİLERİN 2020 yılında alacağı desteklerin detayları belli olmaya başladı. Buna göre; mazot desteği artırılırken, organik gübre desteği ise ilk defa verilecek. Buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 19 lirası mazot, 8 lirası gübre olmak üzere 27 lira destek verilecek. Organik gübre kullanan çiftçilere dekar başına 10 lira destek sağlanacak. Organik tarım için kategorilerine göre dekar başına 5 ile 70 lira arasında destek verilecek. Toprak analiz desteği kapsamında analiz başına 40 lira destek ödenecek.

FINDIĞA 170 LİRA

Fındık desteği dekara 170 lira olacak. Bu yıl ilk kez dane zeytine prim verilecek. Havza bazlı üretimde dane zeytine kilo başına 15 kuruş ödenecek. Ayrıca zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu için de dekara 100 lira verilecek. Buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale destekleme primi 5 kuruştan 10 kuruşa çıkarıldı. Süs bitkisi, tıbbi aromatik bitki gibi iyi tarım uygulamaları desteği dekar başına 10 ile 150 lira arasında değişecek. Yerli tohum teşvik edilecek. Sertifikalı patates tohumu kullanana 80 lira destek verilecek.

HER ALANDA TEŞVİK VAR

Güneş'te yer alan habere göre, çiftçilerin merakla beklediği 2019 tarım destekleri açıklandı. Cumhurbaşkanılığı Kararnamesi'yle belirlenen ve Resmi Gazete'de yayımlanan destekler, 2020'de ödenecek. Bu desteklerden yararlanabilmek için Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) dahil olmak gerekiyor. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçi sayısı ise 2,5 milyon civarında. Mazottan gübreye, organik tarımdan hayvancılığa kadar pek çok konuda destek var.

#EKONOMİ #2020 destekleri #Mazot yardımı
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