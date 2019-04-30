2019 yılı enflasyon tahmini açıklandı

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ikinci Enflasyon Raporu'nu bugün İstanbul'da açıklıyor.
Enflasyon Raporu 2019-II Bilgilendirme Toplantısı kapsamına TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın gerçekleştirdiği sunumda öne çıkan başlıklar şöyle;
- Enflasyon raporunda rezerv analizi yer alıyor.
- Enflasyon gelişmekte olan ülke grubunda bir miktar yükseldi.
- İlk çeyrek kredi kullanımında ılımlı toparlanma var.
- TÜFE üzerinde ÜFE baskısı ilk çeyrekte de sürdü.
- Cari dengede iyileşme sürecinin devam etmesini bekliyoruz.
- Ekonomide dengeleme ilk çeyrekte de devam etti.
- Alınan tedbirlerin etkisi ile kredi büyümesi devam etti.
- İşlenmemiş gıda fiyatları tahminlerin üzerinde arttı. Gıda enflasyonu olumsuz seyretti.
- Enflasyon görünümüne ilişkin riskler devam ediyor.
- Gıda enflasyon tahmini yüzde 13'ten yüzde 16'ya yükseltilmiştir. 2020 yıl sonu gıda enflasyonu tahmini yüzde 11 olarak güncellenmiştir. Bir önceki yüzde 10 civarındaydı.
- 2019 yıl sonu enflasyon tahminimiz yüzde 14,6 olarak gerçekleşeceğini öngörüyoruz.
RAPOR ÖNCESİ DOLAR YÜKSELİŞTE
Dolar/TL dün zaman zaman 5.95 altına inen sakin seyrini korudu ve kapanışı 5.9484 ile yaptı. Piyasalar bugün açıklanacak enflasyon raporuna odaklandı. 30 nisan günü kur hafif yukarı yönlü hareketle 5.97 üzerinde seyrediyor.