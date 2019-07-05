2019'un üçüncü çeyreğinde konut kredilerinde artış bekleniyor

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), bankaların 2019'un ikinci çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri ve 2019'un üçüncü çeyreğine dair beklentilerini içeren Banka Kredileri Eğilim Anketi'nin sonuçları ve değerlendirmesi yayımlandı.

"KONUT KREDİSİ TALEBİNDE AZALIŞ DEVAM ETMİŞTİR"

Ankete ilişkin yapılan değerlendirmede, "Bireysel kredi türlerinde taşıt ve diğer bireysel kredi taleplerinde artış başlarken, konut kredi talebindeki azalış devam etmiştir" ifadeleri yer aldı.

3. ÇEYREKTE KONUT KREDİSİNDE ARTIŞ BEKLENİYOR

2019 yılının üçüncü çeyreği için beklentiler de işletmelere verilen kredilerde ve tüm bireysel kredi türlerinde standartların temelde aynı kalacağı yönünde olduğu belirtilen ankette şu değerlendirmelere yer verildi:

"3.çeyreğe ilişkin beklentiler; TL cinsinden açılan krediler haricindeki tüm işletme kredi türlerinde ve taşıt kredi talebinde azalış görüleceği, konut kredi talebinde artış başlayacağı, diğer bireysel kredi talebinde artışın devam edeceği yönünde"

TOPLAM FİNANSAL VARLIKLAR

- 1.çeyrekte 13,12 trilyon TL (Önceki 12,37T)

- Yükümlülükler 15,04 trilyon TL (Önceki 14,25T)

- Finansal değer -1,93 trilyon TL (Önceki -1,89T)