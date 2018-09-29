2019 Ocak’taki muhtemel memur maaşları! Memur maaş zammı ne kadar olacak?

YENİ Ekonomi Programı’nda açıklanan enflasyon hedef tutarı ve yıllık enflasyon yüzde 20.8 olursa memur ve memur emeklileri 2019 yıl başında yüzde 4 zamma ek olarak yüzde 7.15 daha zam alacak.

Böylece memur maaşları toplamda yüzde 11.15 oranında zamlanmış olacak. Enflasyon farkı zammıyla birlikte ocak ayında en düşük memur emeklisi maaşına 239 TL zam yapılacak ve 2.389 TL’ye yükseltilecek.

ENFLASYON FARKI ZAMMI 349 TL OLACAK

Zam miktarı görev ve kıdeme göre 239 TL ila 1.354 TL arasında değişecek. Çalışan memurlar içinse minimum enflasyon farkı zammı 349 TL olacak. Ve en düşük memur maaşı 3.133 TL’den 3.482 TL’ye çıkacak.

3 Ocak tarihinde, sayıları 36 bini bulan malul ve vazife malulü ile 678 bin memur anne-babası veya eşinden aylık alanların maaşı da artacak. Memur maaşlarına temmuzda yüzde 8 65 oranında zam yapılmıştı. Bu zam sonrası en düşük memur emeklisinin maaşı 2 149 TL’ye, en düşük memur maaşı ise aile yardımı dahil 3.133TL’ye yükselmişti.