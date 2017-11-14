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2018’de büyüme yavaşlar

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye’ye güçlü büyüme momentumunu göz önüne alarak, uygulanan mali politika desteğinin yeniden değerlendirmesi ve orta vadeli konsolidasyon için güvenilir bir plan oluşturulması tavsiyesinde bulundu

2018’de büyüme yavaşlar

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye’ye güçlü büyüme momentumunu göz önüne alarak, uygulanan mali politika desteğinin yeniden değerlendirmesi ve orta vadeli konsolidasyon için güvenilir bir plan oluşturulması tavsiyesinde bulundu

14 Kasım 2017 Salı 07:45
2018’de büyüme yavaşlar
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ULUSLARARASI Para Fonu (IMF), Türkiye’ye güçlü büyüme momentumunu göz önüne alarak, uygulanan mali politika desteğinin yeniden değerlendirmesi ve orta vadeli konsolidasyon için güvenilir bir plan oluşturulması tavsiyesinde bulundu. IMF, Avrupa ülkelerine yönelik Bölgesel Ekonomik Görünüm Raporu’nu yayınladı. Raporda, IMF ekonomistlerinin, Türkiye’nin de aralarında yer aldığı Avrupa ülkelerine yönelik tespit ve öngörülerine yer verildi.
Geçen ay yayınlanan Dünya Ekonomik Görünüm (DEG) raporunda, Türkiye’nin bu yılki büyüme beklentisinin yüzde 2.7’den yüzde 5.1’e yükseltildiği hatırlatılan raporda, “DEG’deki en belirgin revizyonun Türkiye’ye yönelik olduğu” vurgulandı.
 
‘Enflasyona dikkat’
 
Büyümenin gelecek yıl azalan mali destek ve sıkı para politikasının etkisiyle yavaşlayacağı öngörüsünde bulunulan raporda, IMF’nin Türkiye’ye ilişkin 2018 büyüme tahmininin yüzde 3.5 olduğu belirtildi.
Raporda, Türkiye’de yıllık enflasyon oranının Ağustos ayı itibarıyla yüzde 10.7’ye yükseldiğine dikkat çekilirken, “Enflasyon, Merkez Bankası’nın yüzde 5 hedefinin 2 katından daha fazla. Gıda, gıda harici ve akaryakıt fiyatları 2 basamaklı oranlarda artış gösterdi. Çekirdek enflasyon kısmen aşırı genişlemeci makroekonomik politikalar nedeniyle 3 yılın en yüksek seviyesine yükseldi” ifadelerine yer verildi.
Raporda, yüksek enflasyonun cari açığı da olumsuz etkilediğine işaret edildi.

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