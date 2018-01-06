2018 Ocak ayı zamlı sigara fiyatları güncel liste

SON dakika haberine göre alkollü içeceklere yeni zam geldi. 2018 yılının Ocak ayı içerisinde TEKEL sigara fiyatlarına da zam gelmesi bekleniyor. Ancak sigara zamları hakkında henüz net bir açıklama gelmedi.

Maliye Bakanlığı’nın yeniden belirlediği alkollü içeceklerin asgari maktu vergi tutarı yüzde 7,1 oranında yükseltilerek rakamlarda değişikliğe gidildi. Rakı için asgari maktu vergi tutarı 11.3 lira, cin ve votka için asgari vergi tutarı 11.6 lira artış gösterirken bira için asgari maktu vergisindeki artış ise 9 kuruş olarak değer kazandı.

Vergiye gelen bu artış ile alkollü içkilerin perakende satış fiyatına yüzde 3 civarında zam yapılması beklenirken 70’lik rakının fiyatı 4-4.5 lira oranında zamlanması bekleniyor. Öte yandan sigara ve diğer tütün ürünlerinin vergilerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı da gözlemlendi.

Güncel 2018 Muhtemel Sigara Zamlı Fiyatları



Parliament Night Blue – Uzun Fiyatı 15,00 TL

Parliament Night Blue – Kısa Fiyatı 15,00 TL

Parliament Slim Fiyatı 15,00 TL

Parliament One Fiyatı 15,00 TL

Parliament Aqua Fiyatı 15,00 TL

Parliament Aqua Blue – Kısa Fiyatı 15,00 TL

Parliament Reserve Fiyatı 15,00 TL

Marlboro – Uzun Fiyatı 14,50 TL

Marlboro Kısa – Box Fiyatı 14,50 TL

Marlboro Kısa – Soft Fiyatı 14,50 TL

Marlboro Red Click Fiyatı 14,50 TL

Marlboro Light Touch – Uzun Fiyatı 14,50 TL

Marlboro Light Touch – Kısa Fiyatı 14,50 TL

Marlboro Blue Ice Fiyatı 14,50 TL

Marlboro Touch One Fiyatı 13,50 TL

Marlboro Touch Blue Fiyatı 13,50 TL

Marlboro Touch Gray Fiyatı 13,50 TL

Marlboro Touch Aqua Fiyatı 13,50 TL

Winston – Uzun Fiyatı 12,00 TL

Winston Kısa – Box Fiyatı 12,00 TL

Winston Kısa – Soft Fiyatı 12,00 TL

Winston Light – Uzun Fiyatı 12,00 TL

Winston Light – Kısa Fiyatı 12,00 TL

Winston Süper Light Fiyatı 12,00 TL

Winston Süper Light Slim Fiyatı 12,00 TL

Winston Light Slim Fiyatı 12,00 TL

Winston One Fiyatı 12,00 TL

Winston Dark Blue Fiyatı 12,00 TL

Winston Deep Blue Fiyatı 12,00 TL

Winston XSence Blue Fiyatı 12,00 TL

Winston XSence One Fiyatı 12,00 TL

Winston Slender Rework Fiyatı 11,00 TL

Winston Slender 4 Fiyatı 11,00 TL

Winston Slender 7 Fiyatı 11,00 TL

Camel – Uzun Fiyatı 11,00 TL

Camel Kısa – Box Fiyatı 11,00 TL

Camel Kısa – Soft Fiyatı 11,00 TL

Camel White Fiyatı 11,00 TL

Camel Brown Fiyatı 11,00 TL

Camel Black Fiyatı 11,00 TL

Camel Deep Blue – Uzun Fiyatı 11,00 TL

Camel Deep Blue – Kısa Fiyatı 11,00 TL

Camel Blue Fiyatı 11,00 TL

Camel Dark Blue Fiyatı 11,00 TL

Camel Line Fiyatı 11,00 TL

Camel Rework Fiyatı 11,00 TL

Camel Slender Fiyatı 10,50 TL

Camel Slender Gray Fiyatı 10,50 TL

Chesterfield – Uzun Fiyatı 10,50 TL

Chesterfield Kısa Fiyatı 10,50 TL

Chesterfield Slim Fiyatı 10,50 TL

Chesterfield Click Fiyatı 10,50 TL

Chesterfield Blue Fiyatı 10,00 TL

Chesterfield Gray Fiyatı 10,00 TL

Chesterfield Mode Navy Fiyatı 10,00 TL

Rothmans Mavi Uzun Fiyatı 10,00 TL

Rothmans Mavi Kısa Fiyatı 10,00 TL

Rothmans Gri Fiyatı 10,00 TL

Rothmans Slender Fiyatı 10,00 TL

Rothmans Slim Fiyatı 10,00 TL

Kent Switch Fiyatı 11,00 TL

Kent Blue Fiyatı 13,00 TL

Kent Gray Fiyatı 13,00 TL

Kent White Fiyatı 13,00 TL

Kent Slim Fiyatı 13,00 TL

Kent D Range Gray Fiyatı 11,00 TL

Kent D Range Blue Fiyatı 11,00 TL

Kent N Range Black Fiyatı 13,00 TL

Kent N Range Gray Fiyatı 13,00 TL

Muratti Rosso Fiyatı 12,00 TL

Muratti Azure Fiyatı 12,00 TL

Muratti Tone Fiyatı 12,00 TL

Muratti Mode Fiyatı 12,00 TL

Muratti Mone Fiyatı 12,00 TL

Muratti S-Mode Fiyatı 12,00 TL

Muratti S-One Fiyatı 12,00 TL

Lark Uzun Fiyatı 11,00 TL

Lark Kısa Fiyatı 11,00 TL

Lark Mode Blue Fiyatı 10,50 TL

Lark Reserve Fiyatı 10,50 TL

L&M Uzun Fiyatı 10,50 TL

L&M Kısa Fiyatı 10,50 TL

L&M Blue Line Fiyatı 10,50 TL

L&M Mode Red Fiyatı 10,00 TL

Monte Carlo Fiyatı 10,00 TL

Monte Carlo Slender Fiyatı 9,50 TL

LD Fiyatı 10,00 TL

LD Slender Fiyatı 9,50 TL

Viceroy Uzun (Kırmızı, Mavi, Gray) Fiyatı 10,50 TL

Viceroy Kısa (Kırmızı, Mavi, Gray) Fiyatı 10,50 TL

Viceroy Switch Fiyatı 10,50 TL

Viceroy Switch Mentollü Fiyatı 10,50 TL

Viceroy D-Range Fiyatı 10,00 TL

Pall Mall Kırmızı Fiyatı 10,50 TL

Pall Mall Mavi Fiyatı 10,50 TL

Pall Mall Turuncu Fiyatı 10,50 TL

Pall Mall Siyah Fiyatı 10,50 TL

Pall Mall Amber Fiyatı 10,50 TL

Tekel 2000 Kırmızı, Mavi Uzun Fiyatı 10,00 TL

Tekel 2000 Kırmızı, Mavi Kısa Fiyatı 10,00 TL

Tekel 2000 DK Fiyatı 10,00 TL

Tekel 2001 Kırmızı, Mavi Uzun Fiyatı 10,00 TL

Tekel 2001 Kırmızı, Mavi Kısa Fiyatı 10,00 TL

Tekel 2001 Soft Fiyatı 10,00 TL

Samsun 216 Box Uzun Fiyatı 10,00 TL

Samsun 216 Soft Kısa Fiyatı 10,00 TL