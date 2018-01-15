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'2018 madencilik yılı olacak'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak "2018 hedefimiz madencilik alanında Türkiye’yi farklı bir noktaya taşımak" dedi

'2018 madencilik yılı olacak'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak "2018 hedefimiz madencilik alanında Türkiye’yi farklı bir noktaya taşımak" dedi

15 Ocak 2018 Pazartesi 19:58
'2018 madencilik yılı olacak'
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KATILDIĞI bir açılışta konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, 2017 yılının, enerjinin yanında maden alanında yapısal dönüşümlerin hayata geçirildiğini bir yıl olduğunu belirtti. Albayrak, "Karada bir milyon metre sondajı tamamlarken, ülkemizin zenginliklerini tam olarak tespit için jeofizik ve Jeokimya haritalarının çalışmalarını hızlı bir şekilde başlattık. Jeokimya haritalarının 18 paftasının 14’ünü yıl sonu itibariyle bitirdik. İlkbahar bitmeden kalan 4 paftayı da bitirip, Türkiye, ilk yarı yılda jeokimya haritalarının tüm resmini çekerek tamamlamış olacak. 2018 hedefimiz, jeofizik alanındaki tüm haritaların da tamamlanmasıyla madencilik alanında farklı bir noktaya taşımış olacağız" diye konuştu.
'RİSKLİ MADENLERDE DENETİM 4 KATINA ÇIKTI'
"İnsan, bilim odaklı ve şeffaf olarak nitelendirdiğimiz yeni madencilik stratejimiz çerçevesinde risk analizi dönemini başlattık" diyen Albayrak şöyle konuştu: "2017, riskli madenlerde denetimleri asgari 4 katına çıkarttığımız bir yıl oldu. Maden alanında çok önem verdiğimiz yeni ihale döneminin de altyapısını tamamladık. Cevheri bizde olan pek çok madeni, teknoloji eksikliği nedeniyle yurt dışına ihraç ettikten sonra, yarı ürün veya nihai ürün olarak çok daha yüksek fiyata Türkiye’ye ithal ediyorduk. Bu tesis gibi yeni dönemde yeni yapılacak yatırım planlaması stratejisi ile birlikte bu alandaki eksikliği, cari açığımızı da arttıran eksikliği son verme noktasında adımlar atıyoruz. Artık maden sahalarımız nihai ürün geliştirecek fabrika ve Ar-Ge tesisi şartı yapma noktasında ortaklık ya da kar paylaşımı modeliyle birlikte yeni bir ihale modeli gerçekleştireceğiz."
2018'DE MADENCİLİK YILDIZ SEKTÖR'
2018 yılının, madenciliğin yükselen yıldız sektör olduğu bir yıl olacağına dikkat çeken Albayrak, "Geçtiğimiz yıl yaşanan onca taarruza ve birilerin çizmek istediği karamsar tablolara rağmen her alanda atılan adımlarla, yapılan yatırımlarla 2017'yi rekor büyümelerle kapattık. Kontrolü dışarıda olan ya da dışarıdaki odaklarla hedef birliği yapmış bazı kesimler saldırmaya devam edecek ama biz de Türkiye’yi kontrol altına almak isteyen bu saldırılara rağmen çok çalışmaya devam edeceğiz. Her saldırıdan güçlenerek çıkan bir ülke olarak biz de durmayacak, korkmayacak, geri adım atmayacak, her zamankinden çok ama çok daha fazla çalışacağız. Önümüzde 2018 yılı çok önemli bir yıl, çok daha büyük hedefler var. Bizim derdimiz, aşkımız, motivasyonumuz büyük ve güçlü Türkiye. Bu ideale ulaşmak için milletimizle birlikte özellikle son 5 yıldır ülkemize yapılan her türlü saldırının amacını iyi biliyoruz. Bu anlamda her şeyin en iyisini hak eden bu millet için, büyük ve güçlü Türkiye ideali için gece gündüz demeden, dişimizi tırnağımıza takarak her zamankinden çok çalışmaya söz veriyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
EnerjiTabii Kaynakları Berat AlbayrakMadencilik
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