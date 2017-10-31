Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 23°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
109385
ALTIN
155.157
DOLAR
3.7892
STERLİN
5.0042
EURO
4.4061
Obezite ve diyabet ameliyatları ne zaman yapılmalı?
Obezite ve diyabet ameliyatları ne...
Sağlık kalkanı baharatlar!
Sağlık kalkanı baharatlar!
Yapay zeka kanseri 1 saniyede teşhis etti
Yapay zeka kanseri 1 saniyede...
banner468

2018 hedefi 1 milyon ilave istihdam

Gelecek yıl öngörülen büyüme ve yatırım artışlarının yanı sıra alınan teşvik tedbirleriyle istihdamın bir önceki yıla göre 1 milyon 41 bin artacağı öngörülüyor

2018 hedefi 1 milyon ilave istihdam

Gelecek yıl öngörülen büyüme ve yatırım artışlarının yanı sıra alınan teşvik tedbirleriyle istihdamın bir önceki yıla göre 1 milyon 41 bin artacağı öngörülüyor

31 Ekim 2017 Salı 11:18
2018 hedefi 1 milyon ilave istihdam
banner404

EKONOMİDE gelecek yıl uygulanacak politikalar ve alınacak tedbirlerle istihdamın 1 milyonun üzerinde artırılması hedefleniyor. İş gücüne katılma oranının son 15 yılın en yüksek seviyesine çıkması öngörülüyor.
2018 Yılı Programı'nda gelecek yıl temel iş gücü piyasası göstergelerine ilişkin hedeflere yer verildi.
 
Buna göre, gelecek yıl çalışma çağındaki nüfusun 61 milyon 28 bine ulaşması bekleniyor. İş gücünün ise 32 milyon 616 bine çıkacağı tahmin ediliyor.
 
Gelecek yıl öngörülen büyüme ve yatırım artışlarının yanı sıra alınan teşvik tedbirleriyle istihdamın bir önceki yıla göre 1 milyon 41 bin artması hedefleniyor. Böylece istihdamın 29 milyon 193 bine çıkacağı hesaplanıyor.
 
Tarım dışı istihdamın ise 23 milyon 918 bine ulaşması bekleniyor.
 
İstihdam ve iş gücüne katılımda yaşanacak bu gelişmelerle işsizliğin gelecek yıl 3 milyon 423 bin olması öngörülüyor. İşsizlik oranının ise 2017 tahmini olan yüzde 10,8'den yüzde 10,5'e gerileyeceği tahmin ediliyor.
 
İş gücüne katılma oranının gelecek yıl 0,7 puan artarak son 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 53,4'e yükseleceği öngörülüyor.
 
Gelecek yıl istihdamın yüzde 47,8'e çıkması bekleniyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Teşvik TedbirleriIstihdam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni emekliler dikkat! 100 lira...
Yeni emekliler dikkat! 100 lira...
Eylül ayı dış ticaret açığı verileri açıklandı
Eylül ayı dış ticaret açığı verileri açıklandı
Süt ürünlerine zam üstüne zam! Fiyatlar 3 ayda yüzde 25 arttı
Süt ürünlerine zam üstüne zam! Fiyatlar 3 ayda yüzde 25 arttı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim