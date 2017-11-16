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2018'de maaşlara gelecek zam belli oldu

Global insan kaynakları ve organizasyonel danışmanlık şirketi Korn Ferry Hay Group’un her yıl gerçekleştirdiği “Ücret ve Yan Haklar” araştırmasının sonuçlarına göre, 2018 için özel sektörde öngörülen maaş artış oranı yüzde 10 oldu

2018'de maaşlara gelecek zam belli oldu

Global insan kaynakları ve organizasyonel danışmanlık şirketi Korn Ferry Hay Group’un her yıl gerçekleştirdiği “Ücret ve Yan Haklar” araştırmasının sonuçlarına göre, 2018 için özel sektörde öngörülen maaş artış oranı yüzde 10 oldu

16 Kasım 2017 Perşembe 15:04
2018'de maaşlara gelecek zam belli oldu
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TÜRKİYE ekonomisinin önde gelen yerli ve yabancı bin 578 şirketinin insan kaynakları yöneticileri ile birebir görüşmelerle topladığı güncel veriler baz alınarak gerçekleştirilen araştırmasının sonuçları; yerli ve yabancı şirketlerin bu yıl aynı oranda maaş artışına gideceğini ortaya koydu.

EN ÇOK ZAMMI KİM YAPACAK

Katılımcılarının yüzde 61’i ulusal, yüzde 39’u ise uluslararası şirketlerden oluşan ankete göre son yıllarda yatırımların arttığı enerji dağıtım ve perakende yüzde 11,7 ile en yüksek zam oranını yakalayacak sektör.

Savunma sanayi, petrokimya ve gaz, lastik üretimi, madencilik ve liman da Türkiye ortalamasının üzerinde zam yapmayı planlayan sektörler oldu.

Emeklilik-hayat sigortası ve çağrı merkezi sektörleri ise yüzde 9 oranındaki artışla Türkiye ortalamasının altında kaldı.

KURDAKİ DEĞİŞİM VE ENFLASYONUN ETKİSİ

Ferry Hay Group Bilgi Hizmetleri Müdürü Ersin Yıldırım, ücret yönetiminde özellikle kurlardaki değişim ve enflasyonun çift hanelere ulaşması nedeniyle bu yıl, önceki yıllardan farklı olarak sektörler arasında baz ücret artış bütçesinde belirgin farklılaşmanın olmadığına dikkat çekti.

Baz ücret artışlarında marjinal olarak farklılaşmayan şirketlerin performans yönetimine ve buna bağlı olarak çalışanların kariyer gelişimine ve prim sistemlerine odaklanmayı planladıklarını vurgulayan Yıldırım şöyle konuştu:

“Geçmiş yıllarda sektörler arasındaki ücret artışına ayrılan bütçeler yüzde 5 ile yüzde 10 arasında, daha net ifadeyle iki kata kadar değişirken bu yıl bu dağılımın yüzde 9 ile 12 arasında olduğunu gözlemlediğimizde sektörler arasındaki temel ücret farkların azalacağını öngörebiliriz. Buna ek olarak içinde bulunduğumuz dönemde yönetim kurullarının ana önceliği olan karlılığı destekleyecek şekilde, insan kaynakları politikalarında performans yönetimine daha fazla önem verileceğini ekleyebiliriz."

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Zam2018 ZAM
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